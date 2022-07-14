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Yerel yönetimler mevzuatına ilişkin taslak rapor Danışma Kurulu’nda

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Yerel yönetimler mevzuatına ilişkin taslak rapor Danışma Kurulu’nda
Yerel yönetimler mevzuatına ilişkin taslak rapor Danışma Kurulu’nda

Meclisten yapılan açıklamaya göre, komite bugün saat 13.00’de UBP Milletvekili Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplandı.

Yerel Yönetimler Mevzuatına İlişkin Düzenlemeleri Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, gündemindeki rapor taslağı üzerindeki görüşmelerini tamamladı. Komite’nin kuruluş yönergesi gereği, görüşmeleri tamamlanan rapor, Cumhuriyet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partilerin başkanlarından oluşan Danışma Kurulu’na sevk edildi.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplanan komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Devrim Barçın, DP Milletvekili Serhat Akpınar, HP Milletvekili Ayşegül Baybars katıldı. Komite toplantısına ayrıca YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu ile CTP Milletvekilleri Teberrüken Uluçay ve Filiz Besim katıldı.

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