  • BIST 2.382,44
  • Altın 960.156
  • Dolar 17.4565
  • Euro 17.4928
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAYağ yakımını hızlandırıyor

Yerel yönetimler mevzuatına ilişkin taslak raporun görüşmeleri tamamlanarak Danışma Kurulu’na sevk edildi

» »
Cumhuriyet Meclisi, Yerel Yönetimler Mevzuatına İlişkin Düzenlemeleri Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, hazırlayacağı rapor taslağı üzerindeki görüşmelerini tamamlayarak
Yerel yönetimler mevzuatına ilişkin taslak raporun görüşmeleri tamamlanarak Danışma Kurulu’na sevk edildi

 bu raporu Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin başkanlarından oluşan Danışma Kurulu’na sevk etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, komite bugün saat 13.00’de UBP Milletvekili Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplandı.

Yerel Yönetimler Mevzuatına İlişkin Düzenlemeleri Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, gündeminde bulunduğu üzere komitenin hazırlayacağı rapor taslağı üzerindeki görüşmelerini tamamladı. Komite’nin kuruluş yönergesi gereği, görüşmeleri tamamlanan rapor, Cumhuriyet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partilerin başkanlarından oluşan Danışma Kurulu’na sevk edildi.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplanan komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Devrim Barçın, DP Milletvekili Serhat Akpınar, HP Milletvekili Ayşegül Baybars katıldı. Komite toplantısına ayrıca YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu ile CTP Milletvekilleri Teberrüken Uluçay ve Filiz Besim katıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuir Kıbrıs Derneği: “Birlikteyiz: Onur Yürüyüşü ve Nefret Söylemi Hakkında Konuşalım” Tematik Tartışma Etkinliği Gerçekleştirdi.15 Temmuz 2022 Cuma 08:31
  • Hava nasıl olacak-15 Temmuz 2022 Cuma15 Temmuz 2022 Cuma 08:24
  • Hasipoğlu: Anavatanın garantörlüğünden vazgeçmeyeceğiz14 Temmuz 2022 Perşembe 21:24
  • Siber: En yüksek günlük vaka sayısına ulaştık14 Temmuz 2022 Perşembe 21:06
  • Yerel yönetimler mevzuatına ilişkin taslak rapor Danışma Kurulu’nda14 Temmuz 2022 Perşembe 20:10
  • Ertuğruloğlu: Tek ada, iki ayrı devlet, başka yol yok…14 Temmuz 2022 Perşembe 19:37
  • Altuğra: Pandemi yönetiminde herhangi bir sıkıntı yok14 Temmuz 2022 Perşembe 19:03
  • Ataoğlu: Hiç kimse Türk milletine boyun eğdiremez14 Temmuz 2022 Perşembe 18:56
  • Atun, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla mesaj yayımladı14 Temmuz 2022 Perşembe 17:55
  • Bakan Çavuşoğlu’nun 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı14 Temmuz 2022 Perşembe 17:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti