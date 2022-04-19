Yerel yönetimlerle ilgili mevzuat için oluşturulan Ad-Hoc Komite yarın ilk toplantısını yapacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, yerel yönetimlerle ilgili mevzuat hazırlamak üzere oluşturulan Ad-Hoc Komite, yarın saat 11.00'de ilk toplantısını yapacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, yerel yönetimlerle ilgili mevzuat hazırlamak üzere oluşturulan geçici ve özel (Ad-Hoc) komite yarın saat 11.00’de ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Komitenin Meclis’te temsil edilen tüm siyasi partiler olmak üzere 5 üyeli oluşturulması ve üyelerin de UBP’yi temsilen Emrah Yeşilırmak, CTP’yi temsilen Devrim Barçın, DP’yi temsilen Hasan Tosunoğlu, HP’yi temsilen Ayşegül Baybars, YDP’yi temsilen Talip Atalay olması kararı alınmıştı.