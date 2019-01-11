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Yerli antivirüsle yurt dışına açılmayı hedefliyor

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Ankara'da bir yazılım firması, kritik önem taşıyan siber güvenlik alanında geliştirdiği yerli antivirüs programıyla yurt dışı pazarlara açılmayı hedefliyor.
Yerli antivirüsle yurt dışına açılmayı hedefliyor

Siber güvenliğe verilen önem ve duyulan ihtiyaç arttıkça Türkiye'de bu alanda yabancı yazılımlara alternatif yerli çözümler de geliştirilmeye devam ediyor.

Yerli çözümlerin ulusal güvenlik açısından da kritik önem taşıdığı siber güvenlik alanında, Ankara merkezli yazılım firması DevlopSOFT, "Dev Secure" isimli yerli antivirüs programı geliştirdi.

DevlopSOFT Kurucusu Seyfettin Deveci, geliştirdikleri yazılıma ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Dev Secure programının azami sistem gereksinimine ihtiyaç duymadan en iyi verimlilikte çalışabildiğini dile getiren Deveci, programın yaklaşık 10 saniyelik kurulum süresiyle bilinen diğer antivirüs programlarına göre daha hızlı olduğunu ifade etti.

Deveci, programın virüs taramasını arka planda otomatik olarak gerçekleştirdiğini belirterek, "Dev Secure, bir güvenlik tehditi durumunda kullanıcıyı uyararak müdahale imkanı veriyor. Tehdit seviyesine göre ağ trafiğini otomatik kesme özelliğine de sahip. Program, bilgisayar ve akıllı telefonlarda yavaşlatmaya yol açmıyor." dedi.

Kablosuz ağ bağlantılarında, kullanıcıların farkında olmadan zararlı yazılımlar aracılığıyla bilgilerinin çalınabildiğine işaret eden Deveci, programın ayrıca kullanıcı zaafiyeti koruması, bitcoin/sanal para kalkanı, güvenlik damgası, güvenli internet, zarar görmüş dosyaların kurtarımı ve Türkçe raporlama özelliklerinin bulunduğunu anlattı.

"Bu alanda dışa bağımlıyız"

Deveci, antivirüs programı pazarının küresel büyüklüğünün 5 milyar dolar civarında olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bu pazar 100 milyon doların üzerinde. Bu alanda neredeyse tamamen dışa bağımlıyız. Her geçen gün büyüyen bu pazarda bizim de durmadan ilerleme kat etmemiz gerekiyor. Özellikle kamu kurumlarında, okullarda ve belediyelerde yabancı yazılım kullanmak yerine yerli ürünleri tercih etmelerini istiyoruz."

Deveci, geliştirdikleri antivirüs programının ihracat potansiyeli bulunduğunun altını çizerek, Bilkent CyberPark'ın yurt dışı hızlandırma programına dahil edildiklerini ifade etti. Deveci, "Hedefimiz bu sene içinde Estonya ya da Almanya üzerinden yurt dışı açılımı sağlamak. Ayrıca yatırım ve iş ortaklıklarına da açığız, birlikte yol almak üzere her türlü öneri ve teklifi değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Zararlı yazılımlardan korunmak için de kullanıcılara tavsiyelerde bulunan Deveci, şöyle devam etti:

"Çevrimiçi güvenlik için kullanıcılar tüm hesapları iki adımlı doğrulamaya geçirebilir ve güvenlik bildirimlerini açık tutulabilir. Tıklanılan bir bağlantı kulanıcıları şifre ya da bilgi talep eden bir sayfaya yönlendiriyorsa kişisel bilgiler girilmeden önce alan adının doğruluğu kontrol edilebilir."

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