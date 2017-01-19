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Yerli arama motorunun, sonuçları Google'dan çektiği ortaya çıktı

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Yerli arama motorunun, sonuçları Google'dan çektiği ortaya çıktı
Yerli arama motoru Geliyoo'nun bulduğu sonuçlar için Google'ın alt yapısını kullandığı öğrenildi.

Yerli arama motoru Geliyoo 10 milyon TL yatırım aldı iddiaları tartışılırken site hakkında ilginç bir detay daha tespit edildi.

Sitenin arama sonuçları sıralamasını bir bot yardımı ile Google'dan çektiği öğrenildi. Ayrıca Geliyoo.com'un temasının internette 59 dolara satıldığı ortaya çıktı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada projeye maddi ve manevi herhangi bir destek sağlanmadığı açıklandı.

 

 

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