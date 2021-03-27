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Yerli aşı için Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: 20'ye çıkarılıyor.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki "Yerli Aşı Değerlendirme Toplantısı"nda, ilk aşama klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısının 9'dan 20'ye çıkarılmasına karar verildi.
Yerli aşı için Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: 20'ye çıkarılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ortadan kaldırılmasını sağlamaya yönelik yürütülen yerli aşı çalışmalarında katedilen mesafeyi değerlendirmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkan Vekili Serkan Topaloğlu ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, TÜBİTAK, TÜSEB Başkanları, ilgili kurum temsilcileri ve paydaşlarla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde "Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

 

Toplantıda alınan kararlar şöyle:

MERKEZ SAYISI 9'DAN 20'YE ÇIKACAK

- İlk aşama klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısı 9’dan 20’ye çıkarılacak.

- İnsan deneylerine ilişkin süreçlerinin takibi için klinik merkezlerde birer sorumlu belirlenecek. Çalışma takvimi belirlenerek süreçlerin yakından takip edilmesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından bir sorumlu danışman atanması sağlanacak.

- Faz 3 aşamaları için devam eden uluslararası işbirliği çalışmaları sonuçlandırılacak.

HIZLI VE ETKİLİ SONUÇLANDIRILACAK

- Geliştirilmekte olan aşılar için seri üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik gerekli planlamalar ve hazırlıklar yapılacak.

- Devam eden aşı çalışmalarının, mutant varyantları da kapsaması sağlanarak, hızlı ve etkili sonuçlanması için ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılması ve aşı geliştirme çalışmalarının titizlikle takip edilmesi sağlanacak.

- Yerli aşı çalışmaları değerlendirme toplantıları en geç ayda bir Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilecek.

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