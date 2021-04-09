Yerli aşıda flaş gelişme! Faz-2 tamamlanıyor !

Kayseri Erciyes Üniversitesi tarafından aylardır üzerinde çalışılan yerli Koronavirüs aşısında bugün çok önemli bir döneme geçildi. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Prof. Dr. Çalış, "Üniversitemiz tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aday aşımızın bugün itibari ile Faz-2, 2'nci doz uygulaması gönüllülerimizde tamamlanacak." ifadesini kullandı ve sonuçların Nisan ayı sonu gibi çıktıktan sonra Faz 3 çalışmalarına geçileceğini bildirdi.

ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nca (TÜSEB) desteklenen yerli aşı adayının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı ve 14 Aralık itibarıyla tamamlandı. İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise 250 gönüllü üzerinde 10 Şubat'ta başladı. Gönüllülere Faz-2'de ilk doz uygulaması, 13 Mart'ta tamamlandı ardından ikinci doz uygulama başladı. Faz-2'de ikinci doz çalışmalarında sona gelindi. Aşının son gönüllülere uygulanması da bugün tamamlanacak.

Faz-2 ikinci doz uygulaması yapılan aşı gönüllüsü, ilk dozda hiçbir yan etki görülmediğini belirterek, aşı çalışmasına katılmaktan mutlu olduğunu söyledi.

'BUGÜN İKİNCİ DOZLAMA TAMAMLANMIŞ OLACAK'

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Faz-2 çalışmalarının ikinci doz uygulamasının bugün itibarıyla sona ereceğini belirterek, "Faz-2 aşamasını 250 gönüllü üzerinde gerçekleştirmekteyiz. Üniversitemiz tarafından geliştirdiğimiz yerli aşımızın 10 Şubat 2021 tarihi ile Faz-2 aşamasını geçmiştik. Faz-2 aşamasını da birinci dozlama ve ikinci dozlama şeklinde uygulamaya devam ediyoruz. Bugün gönüllülerimizin ikinci dozlamasını da yapmış olacağız ve bugün itibarıyla da Faz-2 aşamamızın ikinci dozlaması tamamlanmış olacak. Tabi ki Faz-2 aşamasında özellikle etkinlik ile ilgili veriler ortaya çıkacak. Etkinliği araştırmacılarımız birinci dozlama uygulamasından itibaren takip ediyorlar" dedi.

'NİSAN SONUNDA FAZ-3 AŞAMASINA GEÇİLECEK'

Gönüllülerden alınan kan örneklerinin değerlendirileceğini kaydeden Prof. Dr. Çalış, "İkinci dozlamadan sonra ise özellikle 2 veya 3 hafta sonra gönüllülerden aldığımız kan örneklerindeki antikor oluşumu ve diğer parametrelere bakılarak etkinliği ortaya koymuş olacağız. Şu ana kadar etkinliğin iyi olduğunu düşünüyoruz çünkü elimizdeki ilk veriler öyle gösteriyor. Faz-2 aşamasının ikinci dozlamasının 2-3 hafta içerisinde etkinliğinin ortaya konulmasının ardından Faz-2 aşamasının sonuçlarını Sağlık Bakanlığı'mıza bildireceğiz ve raporlayacağız sonrasında inşallah nisan ayının sonunda Faz-2 aşaması bitmiş olacak ve Faz-3 aşamasına geçilebilecektir" diye konuştu.

FAZ-2 İÇİN 400'ÜN ÜSTÜNDE GÖNÜLLÜ BEKLİYORDU

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 10 Ocak'ta yaptığı açıklamada, 'Yerli ve milli aşıda çalışmalar devam ediyor. Milli aşıda en kısa zamanda Faz-2'ye geçmeyi düşünüyoruz. Bu konuda Aykut Özdarendeli hoca ve ekibinde bulunan 3 hocamızı görevlendirdik. Faz-2 ile ilgili 1 haftadır çalışıyorlar. Biz her şeyin prosedüre uygun olmasını istiyoruz, güvenli ve kaliteli olmasını istiyoruz. O nedenle çok dikkatli davranıyoruz. Biz aşıda klinik çalışmayı yaptık. Ancak aşının dolum işi Koçak Farma'da, burası Tekirdağ'da bir ilaç firması. Sağ olsun onlar da çok önem veriyorlar. Faz-2 için 400'ün üstünde gönüllümüz bekliyor. Bunların çalışmaları da devam ediyor. Faz-2 hemen 'aşı vuruldu' ile olmuyor. Onun için bazı çalışmalar gerekiyor. Faz-1'de de böyle bir işlem oldu. Koçak Farma'da dolum yapıldı. Tetkik ve güvenlik çalışmaları yapıldı.' ifadelerini kullanmıştı.

Faz-2 çalışmalarının son durumunu da aktaran Prof. Dr. Çalış, Faz-2'de güvenlik testlerinin devam ettiğini aktarmış, dolum işlemlerinin devam ettiğini söylemişti.