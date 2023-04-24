  • BIST 5.012,34
  • Altın 1235.772
  • Dolar 19.4044
  • Euro 21.3235
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAHareketsizlik pek çok hastalığın ana kaynağı!

Yerli iki ürün domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

» »
Tarım Dairesi, son bir haftalık gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre, yerli iki ürün domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Yerli iki ürün domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi 14-20 Nisan tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği'nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirildi.

İthal ürünlerde 35 numunede 35 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmadı.

Yerli ürünlerde 10 numunede 8 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2  ürüne rastlanıldı.

Çayönü köyü sakinleri Sultan Torun ve Şerife Çil’e ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak24 Nisan 2023 Pazartesi 08:30
  • KTOEÖS, Eğitim Bakanlığını sorunların çözümü için geç kalmadan yol haritasını ortaya koymaya ve harekete geçmeye çağırdı24 Nisan 2023 Pazartesi 08:13
  • Ayşegül Garabli yazdı... “Çarşıdan karpuz almıştım, eve gelince çilek çıktı ama evdekiler üzüm diye yediler”24 Nisan 2023 Pazartesi 08:00
  • Tandoğan Yalkut yazdı..." Rüzgar Ekonomisi"24 Nisan 2023 Pazartesi 07:35
  • Cahit Falyalı hayatını kaybetti23 Nisan 2023 Pazar 21:21
  • Savaşan: Çocuklarımız her alanda atılacak ileri adımlara öncülük edecek23 Nisan 2023 Pazar 18:56
  • Bugün Ramazan Bayramının son günü...23 Nisan 2023 Pazar 18:39
  • CTP Gençlik Örgütü: Gençlerin burs haklarına erişimlerinin önündeki engeller kaldırılsın23 Nisan 2023 Pazar 18:31
  • Başbakan Üstel, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Mağusa Lokalini ziyaret etti23 Nisan 2023 Pazar 18:14
  • Değirmenlik - Girne Dağ Yolu'nda Araç Yangını23 Nisan 2023 Pazar 17:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti