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Yerli istihdamı teşvik için yeni bir proje geliyor

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Yerli istihdamı teşvik için yeni bir proje geliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, yerli istihdamı teşvik adına yeni bir proje hayata geçireceklerini belirterek asgari ücretten yüksek maaş ödemeyenlerin teşvikten yararlanamayacağını açıkladı.

Saner, çeşitli temaslarda bulunmak üzere ülkede bulunan Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) heyetini kabul etti.

Görüşme saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binasında gerçekleşti.

SANER: “YERLİ İSTİHDAMI TEŞVİK İÇİN YENİ BİR PROJE GELİYOR”

Bakan Saner konuşmasında Türkiye’den iş insanlarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye - KKTC ilişkilerinin dünyada benzeri olmadığını kaydeden Saner, güçlü bir Türkiye’nin KKTC için önemine işaret etti.

Yatırım yapacak iş insanları için rekabet koşullarının önemli olduğunu ifade eden Saner, bu bağlamda üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Kısa süre önce Kıbrıs Türk Sanayi Odası yetkililerinin yaptığı ziyarette yabancı işgücü konusunun gündeme geldiğini hatırlatan Saner, yerli işgücünü teşvik için çalıştıklarını anlattı.

Bu bağlamda kısa süre içinde yerli istihdamı teşvik adına bir proje hayata geçireceklerini anlatan Saner, asgari ücretten yüksek maaş ödemeyenlerin teşvikten yararlanamayacağını ifade etti.

YÜCELEN: “İŞ İMKANLARINI DEĞERLENDİRİYORUZ”

TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen de Bakan Saner’le görüşmelerinde yaptığı konuşmada, dernek hakkında bilgi verdi.

Yücelen önümüzdeki dönemde KKTC’ye ne gibi yatırımlar yapabileceklerini görmek ve olası iş imkânlarını değerlendirmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

TÜGİAD Başkanı Yücelen olası iş birliği fırsatları hakkında aldıkları kararları paylaşmak için bir süre sonra yeniden KKTC’yi ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi.

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