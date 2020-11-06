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Yerli koronavirüs (Covid-19) aşısının insan deneyleri başladı, ilk doz uygulandı

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Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çalış, koronavirüse (Covid-19) karşı üniversitelerinde geliştirilen aday aşının ilk dozunun bir gönüllüye uygulanmasına ilişkin, "Şu an gönüllümüzün durumu çok iyi. Hiçbir yan etki görülmedi" dedi
Yerli koronavirüs (Covid-19) aşısının insan deneyleri başladı, ilk doz uygulandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, aşı çalışmalarının mart ayında başladığını anımsattı. ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi'nin çok iyi bir altyapıya sahip olduğunu dile getiren Çalış, araştırmacıların da aşı geliştirme tecrübesi bulunduğunu belirtti.

 

Çalış, merkez tarafından önce Covid-19 virüsünün izole edildiğini ve gen haritasının çıkarıldığını, daha sonra da hayvan deneylerinin tamamlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bugün itibariyle de klinik çalışmalara geçmiş olduk, yani Faz-1 çalışmalarına başladık. Bir gönüllümüze bugün aşımızı denedik. Yarın başka bir gönüllümüze de deneyeceğiz. Belirli bir güne kadar günde bir tane gönüllümüzde deneyeceğiz. 10-15 gün sonra da 10'ar 10'ar gönüllülerimizi alacağız. 2 ay içinde Faz-1 çalışmasını bitireceğimizi ümit ediyoruz. Bu bitince Faz-2 çalışması geliyor, yani daha çok gönüllü üzerinde çalışacağız. Bu aşamada 44 gönüllüye aşıyı uygulayacağız. Faz-2 çalışması ise 300'e yakın gönüllü üzerinde olacak. Faz-2 çalışması da İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından yapılacak."

 

"GÖNÜLLÜNÜN DURUMU İYİ"

Aşının ilk dozunun uygulandığı gönüllünün durumuna da değinen Çalış, "Şu an gönüllümüzün durumu çok iyi. Hiçbir yan etki görülmedi. Ben saat saat bilgi alıyorum. Yan etkileri var mı, kan değerleri nasıl bunlara bakılacak, bu yüzden bu süre 2 ay sürüyor. Faz- 2 çalışmasına bunlarda başarılı olunursa geçilecek. Faz-1 de başarılı olunmazsa Faz-2'ye geçemezsiniz. Biz başarılı olmayı ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ERÜ'de geliştirilen aşının milli ve yerli olduğuna dikkati çeken Çalış, şu an Türkiye'de 3 aşının preklinik çalışmasının tamamlandığını söyledi.

Diğer aşı merkezlerini de Faz-1 çalışmalarını yapmak için İKUM'a davet eden Çalış, "Bizim bir tane değil, üç tane değil 10 tane Covid-19 aşımız olsun, milli olsun, önemli olan bu. İnşallah en kısa zamanda Faz-1, Faz-2, Faz-3 çalışmaları biter ve sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bahar aylarında hem milletimiz hem de tüm insanlık için kullanılır hale gelir" diye konuştu.

"GÖNÜLLÜLER 5 GÜN İZOLE EDİLDİ"

İKUM Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer de klinik araştırmalara preklinik tamamlandıktan sonra hem etik kurul izni hem de Sağlık Bakanlığının onayı alınınca başladıklarını söyledi.

Gönüllülerin bir tarama sürecinden geçtiğini anlatan Sezer, şu bilgileri verdi: "Burada gönüllüleri otelde 5 gün izole ediyoruz. Bu arada fizik muayeneleri yapılıyor, çeşitli testlerden geçiyorlar. Daha önce Covid-19'a yakalanmamış olmaları gerekiyor. Sonrasında tüm şartları uygun olan gönüllülerin birinci gün ilk aşısı yapılıyor. 21. gün ikinci doz aşısı yapılacak. Bu arada gönüllüler güvenlik açısından, aşının yan etkileri açısından yakından takip edilecek. 43. günde biz Faz-1 çalışmasının ilk sonuçlarını elde etmiş olacağız. Başarılı olursak ikinci aşamaya geçeceğiz. Daha önce de aşı çalışmaları yapmış deneyimli bir ekibiz, bunun da başarıyla sonuçlanmasını umuyoruz."

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