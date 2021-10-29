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Yerli maydanozla ithal elma, marul ve üzümde limit üstü kalıntı bulundu

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Tarım Dairesi 22-28 Ekim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Yerli maydanozla ithal elma, marul ve üzümde limit üstü kalıntı bulundu

Buna göre ithal ürünlerden alınan 60 numuneden 4’ünde limit üstü bitki koruma ürünü; yerli ürünlerden alınan 17 numuneden birinde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Açıklamaya göre ithal ürünler arasında İşleyen Kardeşler Ltd’e ait golden elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilerek firmaların isteği üzerine imha edildi.

Onbaşı İşletmeleri’ne ait marul ve Halil Kasap Pazarlamaya ait alfonzo üzüm de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Ayrıca Halil Kasap Pazarlamaya ait marul firmanın isteği üzerine imha edildi. Yerli ürünlerden Gaziveren köyü sakinlerinden Ahmet Çetin’e ait maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edildi. 

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