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Yerli Otomobil "Günsel" MÜSİAD EXPO'da

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yerli otomobili "Günsel", Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2020 Ticaret Fuarı’na katıldı.
Yerli Otomobil "Günsel" MÜSİAD EXPO'da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yerli otomobili "Günsel", Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2020 Ticaret Fuarı’na katıldı.

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu "MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı", Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.

Fuarın en önemli konuları arasında yer alan, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 160 Türk mühendis ve tasarımcının 1,2 milyon saat emekle geliştirdiği KKTC'nin yerli otomobili Günsel, meraklılarıyla buluştu. 

KKTC dışında ilk lansmanı Türkiye'de yapılan yüzde 100 elektrikli Günsel'in ilk modeli B9'un test sürüşleri de gerçekleşti. B9'un ilk prototipleri KKTC'nin toprağını, gökyüzünü ve bayrağını simgeleyen sarı, mavi ve kırmızı renklerde üretildi. Fuara, üretilen üç B9 prototipi ile katılan Günsel, ikinci modeli J9'un tasarım konseptini de otomobil meraklılarıyla buluşturdu.

Elektrikli otomobilin en önemli parçalarından bataryası da stantta yer aldı. Günsel mühendisleri tarafından dizayn edilen bataryanın tasarımı ve özellikleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Alınan bilgiye göre, seri üretimi 2021'in son çeyreğinde başlayacak Günsel'in üretim kapasitesi 2025'te yıllık 30 bin adede ulaşacak.

"TÜRK DÜNYASININ OTOMOBİLİ"

Günsel Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, otomobilin 10 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu belirterek, 160 Türk mühendis ve tasarımcısının 1,2 milyon saat çalışarak Günsel'i bugüne getirdiğini söyledi.

Günsel'in tek şarjla 350 kilometre yol gidebildiğini, 100 kilometreye 8 saniyede çıkabildiğini anlatan Prof. Dr. Günsel, "Tasrımı, mühendisliği, yazılımı tamamen bize ait olan, KKTC'de Yakın Doğu Üniversitesi'nde üretilen Günsel, Türk dünyasının arabasıdır." dedi.

Fuara 3 araçla katıldıklarını dile getiren Günsel, 2021'in son çeyreğinde KKTC'de seri üretime geçme hedeflerinin bulunduğunu, fabrikanın ikinci fazının inşaatının başladığını bildirdi.

Günsel, "Biz B segment bir aracız. Öncelikle elektrikli araçları ulaşılabilir fiyat politikasında tutmayı hedefliyoruz. KKTC'den tüm dünyaya Günsel marka araçlarımızı ulaştırmak, adeta 'Pazarda biz de varız, KKTC de var' diyebilmek için çalışıyoruz. B sınıfı araçların en ekonomiği olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Sadece KKTC'de üretilenleri değil, hem Türkiye hem de KKTC'de üretilen parçaları yerli olarak kabul ettiklerini vurgulayan Günsel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu an yüzde 70 gibi bir yerliliğe sahibiz. Şunu da unutmamak gerek: Yerli yüzdenizi koruyacaksınız diye maliyeti de artırmamak gerekiyor. Aslında ne kadar yerli sorusunu sormaktan vazgeçmeliyiz. Günsel de, Türkiye'nin Otomobili de yerli ve bizim. Biz dünya yollarında ikisini de Türk markası olarak göreceğiz." 

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