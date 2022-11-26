  • BIST 4.874,34
  • Altın 1051.207
  • Dolar 18.6231
  • Euro 19.3907
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

Yerli Paketlenmiş Su Üreticileri Birliği: İddialara hukuk yoluyla cevap vereceğiz

» »
Yerli Paketlenmiş Su Üreticileri Birliği, yerli sularla ilgili bilimsel ölçümler ve değerlendirmelerin periyodik olarak Sağlık Bakanlığı web sitesinde şeffaf bir şekilde yayınlandığını belirtti
Yerli Paketlenmiş Su Üreticileri Birliği: İddialara hukuk yoluyla cevap vereceğiz

Yerli Paketlenmiş Su Üreticileri Birliği, yerli sularla ilgili bilimsel ölçümler ve değerlendirmelerin periyodik olarak Sağlık Bakanlığı web sitesinde şeffaf bir şekilde yayınlandığını belirtti.

Birlikten yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) standartlarındaki sektörü kendi ekonomik çıkarları uğruna “bilinçsiz ve acımasızca kötüleyen her kişinin, grubun, oluşumun ve kuruluşun” karşısında olacakları ve gereken tepkiyi göstereceklerini kaydetti.  Açıklamada, söz konusu iddialara hukuk yoluyla cevap verileceği belirtildi.

Açıklamada, 1993 yılından beri gelişen paketlenmiş su üretim sektörünün tüm ekonomik krizlere ve engellere rağmen ekonomik varlığını sürdürmeye devam ettiği ve tüketicilerin desteğiyle bundan sonra da her şeye rağmen AB standartlarında gelişmeye ve ekonomik olarak büyümeye devam edeceği ifade edildi.

TUTDER üyelerine eleştirilerde bulunulan açıklamada, derneğin son dönemde yerli su üretim sektörünü, sanayi kuruluşlarını ve emektar üreticileri “hedef tahtasına koyduğu” savunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Büyük fedakarlıklarla ve emeklerle kurup geliştirdiğimiz AB standartlarındaki bu sektörü kendi ekonomik çıkarları uğruna bilinçsiz ve acımasızca kötüleyen her kişinin, grubun, oluşumun ve kuruluşun karşısında olacağız ve gereken tepkiyi misliye göstereceğiz.

Mesnetsizce ve bilimden uzak altı ve üstü boş söylemlerle bu sektörü kirletmek ve yıpratmak isteyenlere cevabımız boş söylemlerle değil hukuk yoluyla olacaktır.

Su olmadan hayat olmaz. Bu gerçekten hareketle, ülkemiz için su üretim sektörü stratejik ve desteklenmesi gereken bir ekonomik unsurdur. Dolayısıyla TUTDER üyelerinin keyfi ve ekonomik çıkarları ülkemiz ve toplumumuzun menfaatinden daha önemli değildir. Bu noktadan hareketle bu sektörün her koşulda devletimiz tarafından korunması artık bir seçenek değil zorunluluktur.

Tüketicinin zihnini bulandırmak isteyen ve yerli su ürünlerine olan güveni sarsmak niyetiyle bilim dışı yapılan iddialara karşı gereken cevaplar KKTC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından net bir şekilde verilmiştir. Kaliteyle ilgili gerçekler ancak bilimsel ölçümler ve değerlendirmelerle açıklanabilir. Bu veriler periyodik olarak KKTC Sağlık Bakanlığı Web. Sitesinde şeffaf bir şekilde yayınlanmaktadır.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HIV’le yaşamak ne bir suç ne de toplum sağlığına tehdittir26 Kasım 2022 Cumartesi 13:06
  • Atlı: Bu sorun küresel bir sorundur26 Kasım 2022 Cumartesi 12:54
  • Tatar: KKTC , devlet olarak kendini kanıtladı26 Kasım 2022 Cumartesi 12:45
  • 'Fahiş fiyatlar tüketiciyi yokluk ve açlığa mahkûm etti'26 Kasım 2022 Cumartesi 12:32
  • Ev İçi Şiddet Yasa Önerisi yeniden Meclis’e sunuldu26 Kasım 2022 Cumartesi 11:59
  • Covid-19 hatırlatma doz aşıları devam ediyor!26 Kasım 2022 Cumartesi 11:42
  • İşte Yeni Akaryakıt Fiyatları26 Kasım 2022 Cumartesi 11:26
  • Tatar, Pençe-Kilit Operasyonu’nda Şehit Olan Askerler İçin Taziye Mesajı Yayımladı26 Kasım 2022 Cumartesi 11:11
  • Feyzioğlu, güven mektubunu sunuyor26 Kasım 2022 Cumartesi 11:03
  • Elif Lort cinayeti: Ceza Kararı Ertelendi26 Kasım 2022 Cumartesi 10:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti