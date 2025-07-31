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Yerli sultani üzümde limit üstü, rokada tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlandı

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Tarım Dairesi tarafından yapılan haftalık gıda denetimlerinde, limit üstü bitki koruma ürünü içeren üç, tavsiye dışı bitki koruma ürünü içeren bir numuneye rastlandı.
Yerli sultani üzümde limit üstü, rokada tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlandı

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 25-31 Temmuz tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak devlet laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği'nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesinde değerlendirildi.

Buna göre ithal ürünlerde 31 numunenin hiçbirinde limit üstü bitki koruma ürünü içeren numuneye rastlanmadı.

Yerli ürünlerde ise 31 numunenin 27’ si temiz çıktı. Limit üstü bitki koruma ürünü içeren üç, tavsiye dışı bitki koruma ürünü içeren bir numuneye rastlandı.

Ziyamet köyü sakini Şahin Avcil, Mehmetçik köyü sakini Mehmet Çığ ile Mehmetçik köyü sakini Biray Evlat’ a ait sultani üzümlerde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi ve ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Yıldırım köyü sakini Ali Tosunoğlu’na ait rokada ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi ve ürün imha edildi.

 

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