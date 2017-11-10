Yerli üretim 3 üründe limit üstü kalıntıya rastlandı

Tarım Dairesi, son bir haftada yapılan gıda denetimlerinde, yerli 3 üründe limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığını açıkladı.

3 - 9 Kasım tarihleri arasında, yerli ve ithal ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuarı’nda yapılan analiz neticesinde elde edilen sonuçlar, yazılı açıklamayla duyuruldu.



Açıklamaya göre, ithal ürünlerden Armut, Elma çeşitleri, Yemlik arpa, çeri domates, Loloroso, Cennet Meyvesi, Üzüm ve Buğday olmak üzere 26 üründen alınan numunelerde herhangi bir limit üstü kalıntıya rastlanmadı.



Yerli ürünlerden, Kereviz, Maydanoz, Roka, Nar, Havuç, Salatalık, Biber Çeşitleri, Dolmalık Biber, Domates, Ispanak, Alabaş, Taze Soğan, Kolyandro, Patlıcan, Turp, Yabani Ispanak, Pazı, Marul ve Dere Otu olmak üzere 43 üründen alınan numunelerden 3’ünde limit üstü kalıntıya rastlandı.



Bunlar Çatalköy’den Ahmet Kayım’a ait Marul ve dereotu olup bu ürünlerin hasatı bir sonraki analize kadar durduruldu.



Yine geçen hafta limit üstü çıkan Alsancak’tan Caner Safel’e ait Maydanoz üçüncü alımda da limit üstü çıktığından bu ürünün imhasına karar verildi.



Bunun yanında geçen hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkan Haspolat’tan Kemal Bayur’a ait ıspanak, Güzelyurt’tan İbrahim Bumin’e ait nar ve Çatalköy’den Ata Baler’e ait nar limit altına indiğinden bu ürünlerin hasadına izin verildi.