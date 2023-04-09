  • BIST 4.924,64
  • Altın 1241.501
  • Dolar 19.2335
  • Euro 20.9748
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAElektrik kesintisinin nedeni belli oldu

Yerli üretim salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi!

» »
Yerli üretim salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Yerli üretim salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi!

Tarım Dairesi’nin 31 Mart-6 Nisan 2023 tarihleri arasında yaptığı ithal ve yerli üretim gıda denetimlerinde yerli üretim salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlara göre, ithal 32 ürün numunesinin tamamı temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanmadı.

Yerli ürünlerde 10 numunede 9 numune temiz olup, 1 numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Tatlısu köyü sakini Adem Milli’ye ait salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü saptandığından imha edildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Piyangolar Biriminin 8 Nisan 2023 tarihli Devlet Piyangosu çekildi09 Nisan 2023 Pazar 09:13
  • Ercan Havalimanı – Akıncılar yolunun bir kısmı tek şeritten verilecek09 Nisan 2023 Pazar 09:07
  • Hava Bugün Nasıl Olacak09 Nisan 2023 Pazar 08:42
  • Barçın: Mart sonu itibarıyla bütçe 250 milyon 238 bin 20 TL artıda olacak08 Nisan 2023 Cumartesi 18:16
  • Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama...08 Nisan 2023 Cumartesi 18:15
  • Metehan Sosyal Konutlar Bölgesi’nde bir evin bahçesinde bulunan tüp çalındı08 Nisan 2023 Cumartesi 18:10
  • Yarın ve önümüzdeki hafta yağmur bekleniyor08 Nisan 2023 Cumartesi 18:00
  • Sağlık Bakanlığı ile Inner Wheel işbirliğinde 56 öğrenciye HPV aşısı08 Nisan 2023 Cumartesi 17:33
  • Ramiz Manyera son yolculuğuna uğurlandı…08 Nisan 2023 Cumartesi 14:18
  • KTTO, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğine Gözlemci Üye Olarak Kabul Edildi08 Nisan 2023 Cumartesi 13:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti