Yerli ürünler haftası kapsamında okullarda etkinlikler düzenleniyor

KKTC Sanayi bilincinin geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere ilkokul öğrencilerine yönelik iki ayrı kampanya düzenleniyor.

12-18 Aralık “Yerli Ürünler Haftası” etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, K.T Ziraat Mühendisleri Odası ve Kıbrıs Türk Gıda Mühendisleri Odası işbirliğiyle yerli ürün kullanımının önemine ve KKTC Sanayi bilincinin geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere ilkokul öğrencilerine yönelik iki ayrı kampanya düzenleniyor.

“Yerli Ürünlerle Sağlıklı Besleniyorum” ve “Öğrenciler Üretiyor” sloganıyla düzenlenen kampanyalar çerçevesinde İlkokul 4’üncü ve 5’inci sınıf öğrencilere üretimin önemini anlatmak, ağaç ve fide dikim uygulamaları yaptırmak, üretim ve sanayi bağlantısını güçlendirmek, tüketim yerine üretim odaklı olunmasını aşılamak, yerli ürünleri tanıtmak, yerli gıda ürünlerinin faydalarını anlatmak ve üretim bilincini geliştirmek amacıyla Şht.Doğan Ahmet, Necati Taşkın, Aydınköy ve Lapta İlkokullarında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda okullarda düzenlenecek etkinlikler 12 Aralık Çarşamba günü Lefkoşa Şht.Doğan Ahmet İlkokulu’nda gerçekleştirilecek açılış töreni ile başlayacak. Hafta boyunca ise belirlenen pilot okullarda etkinlikler devam edecek.

Hazırlanan kapmanyaya göre okullarda gerçekleştirilecek etkinlikler;