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Yerli ürünler haftası kapsamında okullarda etkinlikler düzenleniyor

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KKTC Sanayi bilincinin geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere ilkokul öğrencilerine yönelik iki ayrı kampanya düzenleniyor.
Yerli ürünler haftası kapsamında okullarda etkinlikler düzenleniyor

12-18 Aralık “Yerli Ürünler Haftası” etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, K.T Ziraat Mühendisleri Odası ve Kıbrıs Türk Gıda Mühendisleri Odası işbirliğiyle yerli ürün kullanımının önemine ve KKTC Sanayi bilincinin geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere ilkokul öğrencilerine yönelik iki ayrı kampanya düzenleniyor.

“Yerli Ürünlerle Sağlıklı Besleniyorum” ve “Öğrenciler Üretiyor” sloganıyla düzenlenen kampanyalar çerçevesinde İlkokul 4’üncü ve 5’inci sınıf öğrencilere üretimin önemini anlatmak, ağaç ve fide dikim uygulamaları yaptırmak, üretim ve sanayi bağlantısını güçlendirmek, tüketim yerine üretim odaklı olunmasını aşılamak, yerli ürünleri tanıtmak, yerli gıda ürünlerinin faydalarını anlatmak ve üretim bilincini geliştirmek amacıyla  Şht.Doğan Ahmet, Necati Taşkın, Aydınköy ve Lapta İlkokullarında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda okullarda düzenlenecek etkinlikler 12 Aralık Çarşamba günü Lefkoşa Şht.Doğan Ahmet İlkokulu’nda gerçekleştirilecek açılış töreni ile başlayacak. Hafta boyunca ise belirlenen pilot okullarda etkinlikler devam edecek.

 

Hazırlanan kapmanyaya göre okullarda gerçekleştirilecek etkinlikler;

TARİH

ETKİNLİK

OKUL

İLÇE

SAAT

12 Aralık

Çarşamba

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı - KTSO Açılış ve KTSO Sunum

Şht. Doğan Ahmet

İlkokulu

Lefkoşa

9:00

13 Aralık

Perşembe

AĞAÇ - FİDE

EKİMİ

Necati Taşkın

İlkokulu

Lefkoşa

10:00

14 Aralık

Cuma

Sağlıklı Beslenme

Aydınköy İlkokulu

Güzelyurt

10:00

18 Aralık

Salı

Yerli Ürünler ve Sanayi Sunumu

Lapta İlkokulu

Girne

10:00

 

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