Yerli ürünler haftası kapsamında okullarda etkinlikler düzenleniyor

12-18 Aralık “Yerli Ürünler Haftası” etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, K.T Ziraat Mühendisleri Odası ve Kıbrıs Türk Gıda Mühendisleri Odası işbirliğiyle yerli ürün kullanımının önemine ve KKTC Sanayi bilincinin geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere ilkokul öğrencilerine yönelik iki ayrı kampanya düzenleniyor.
“Yerli Ürünlerle Sağlıklı Besleniyorum” ve “Öğrenciler Üretiyor” sloganıyla düzenlenen kampanyalar çerçevesinde İlkokul 4’üncü ve 5’inci sınıf öğrencilere üretimin önemini anlatmak, ağaç ve fide dikim uygulamaları yaptırmak, üretim ve sanayi bağlantısını güçlendirmek, tüketim yerine üretim odaklı olunmasını aşılamak, yerli ürünleri tanıtmak, yerli gıda ürünlerinin faydalarını anlatmak ve üretim bilincini geliştirmek amacıyla Şht.Doğan Ahmet, Necati Taşkın, Aydınköy ve Lapta İlkokullarında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.
Bu kapsamda okullarda düzenlenecek etkinlikler 12 Aralık Çarşamba günü Lefkoşa Şht.Doğan Ahmet İlkokulu’nda gerçekleştirilecek açılış töreni ile başlayacak. Hafta boyunca ise belirlenen pilot okullarda etkinlikler devam edecek.
Hazırlanan kapmanyaya göre okullarda gerçekleştirilecek etkinlikler;
TARİH
ETKİNLİK
OKUL
İLÇE
SAAT
12 Aralık
Çarşamba
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı - KTSO Açılış ve KTSO Sunum
Şht. Doğan Ahmet
İlkokulu
Lefkoşa
9:00
13 Aralık
Perşembe
AĞAÇ - FİDE
EKİMİ
Necati Taşkın
İlkokulu
Lefkoşa
10:00
14 Aralık
Cuma
Sağlıklı Beslenme
Aydınköy İlkokulu
Güzelyurt
10:00
18 Aralık
Salı
Yerli Ürünler ve Sanayi Sunumu
Lapta İlkokulu
Girne
10:00
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.