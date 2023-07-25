Yerli ürünler temiz, ithal armutta limit üstü kalıntı tespit edildi

Tarım Dairesi ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı… Denetim sonuçlarına göre, yerli ürünler temiz, ithal ürünlerden 1 üründe limit üstü kalıntı tespit edildi
Tarım Dairesi, 14-20 Temmuz tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Açıklamaya göre, ithal ürünlerde 26 numuneden 25’i temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen SVS Tic. Ltd. ait “Armut Devecide” limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.
Yerli ürünlerde ise 12 numuneden tamamı temiz çıktı.
Tarım Dairesinden verilen bilgiye göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde (AB) kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirildi.
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