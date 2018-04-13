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Yerli ürünler temiz, ithal ürünlerin 3’ünde limit üstü kalıntı çıktı

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Tarım Dairesi 6-12 Nisan 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Yerli ürünler temiz, ithal ürünlerin 3’ünde limit üstü kalıntı çıktı

İthal ürünlerden çeri domates, armut(Deveci), elma çeşitleri, karpuz, şeftali, arpa, çilek, havuç, biber çeşitleri,  ayçiçek küspesi ve buğday unu olmak üzere 25 numuneden 22'si temiz olup sadece 3 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı.

Yerli ürünlerden enginar, domates, kavun, sarma, çiçek lahanası, kabak, maydanoz, golyandro ve valencia portakal olmak üzere 36 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmadı.

Yerli ürünlerde geçen hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Taşpınar’da Kemal Günsel'e ait Domates ve Yeniboğaziçi’nden Kemal Zurnacılar’a ait enginar bu hafta yapılan analizde limit altına indiği için ürünlerin hasadına izin verildi.

İthal ürünlerde limit üstü çıkan Nuri Ersoy'a ait havuç ve SVS Ltd ait havuç imha edildi. SVS Ltd’e ait karpuz limit üstü çıkmasından dolayı menşeine iade edilecek.

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