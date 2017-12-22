55 numuneden 3’ünde limit üstü kalıntıya rastlandı

Tarım Dairesi, 15-21 Aralık tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre incelenen 55 numuneden 3’ünde limit üstü kalıntıya rastlandı. Yerli ürünlerin tamamı temiz çıktı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ithal ürünlerden; elma çeşitleri, pul biber, mısır (yemlik),yeşil cin biber, çeri domates, armut çeşitleri, kuru incir ve cennet hurması olmak üzere 30 numuneden 3’ünde limit üstü kalıntıya rastlandı.

İthal ürünlerde SVS Tic. Ltd ait armut (deveci) ve armut’un (santa maria)yapılan analizde limit üstü çıkmasından dolayı ürünlerin iadesine karar verildi. Levent Gıda’ya ait armut (santa maria), yapılan analizde limit üstü çıkmasından dolayı ithalatçının isteğine göre imha veya iade edilecek.

Yerli ürünlerden, domates, sivri biber, patates, patlıcan, enginar(ihraç), sarma çeşitleri, fasulye, kabak, pırasa ve salatalık olmak üzere 27 numunede hiçbirinde limit üstü kalıntıya rastlanmadı.

Açıklamaya göre geçen hafta yapılan analizde limit üstü çıkan, Fikri Terkan'ın Alsancak’taki tarlasında ekili salatalıkların hasadına bu haftaki analizde limit altı sonuç çıkması nedeniyle izin verildi.