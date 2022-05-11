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Yerli Üzüm ve Zeytin Genotiplerinin Seleksiyon Çalışmalarında Tescil Aşamasına Gelindi

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Yerli Üzüm ve Zeytin Genotiplerinin Seleksiyon Çalışmalarında Tescil Aşamasına Gelindi
Yerli Üzüm ve Zeytin Genotiplerinin Seleksiyon Çalışmalarında Tescil Aşamasına Gelindi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 2011 yılında başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi katkılarıyla yürütülen “Yerli Üzüm ve Yerli Zeytin Genotiplerinin Seleksiyon Çalışmaları” sonucunda, genotipler belirlendi, tanımlandı ve tescil aşamasına gelindi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre bu kapsamda, TC Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı Tohum Tescil ve Sertifikasyon Merkezi’nden gelen uzmanlarla birlikte, iki yıl sürecek tescil aşaması için gerekli çiçeklenme dönemi sürgün, yaprak ve çiçek gözlemleri yapılmaya başlandı. 

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’u da ziyarete eden uzmanlar, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

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