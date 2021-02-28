TC Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden bahsederken kullandığı "Dünya GAFAM’dan büyüktür" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sık sık dile getirdiği "dünya beşten büyüktür" sözlerini, dijital veri güvenliği tartışmalarına uyarlayan Koç, "Dünya GAFAM’dan büyüktür. Yani Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Dünya bunlardan büyüktür. Veri güvenliği, sınırlarımızın güvenliği kadar önemli ve önceliklidir" dedi. Sistemi değiştirmenin yönteminin yerli ve milli olmaktan geçtiğine işaret eden Koç, "Bu GAFAM’ın muadillerini yapmamız gerekiyor" dedi.