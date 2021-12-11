“Yeşil Adımlar Projesi” Eğitim Semineri İle Başladı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, ülkede, çocukluk yaşlarından itibaren çevre bilinci ve farkındalık oluşturmak ve geleceğe çok daha iyi şartlarda bir çevre bırakmak amacıyla, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Atatürk Öğretmen Akademisi iş birliğinde, “Yeşil Adımlar Projesi”ni hayata geçiriyor.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Atatürk Öğretmen Akademisi arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçen proje ile, üniversite öğrencilerini ve geleceğin öğretmenlerini çevre konusunda bilgilendirilip eğiterek, gelecek nesillerin çevre farkındalığıyla gelişmesini sağlamayı amaçlanıyor.

“Sen de Yeşil Adım At” sloganıyla hayat bulan “Yeşil Adımlar Projesi” kapsamında ülke genelinde çeşitli eğitim seminerleri, çalıştaylar, proje yarışmaları ve fidan dikme etkinlikleri düzenlenmesi öngörülüyor.

Proje kapsamındaki ilk etkinlik, bugün, 09.00-18.00 saatleri arasında Girne Oscar Otel’de, Atatürk Öğretmen Akademisi 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerine yönelik eğitim semineri ile başladı. Seminerde, “Çevre ve Sürdürülebilirlik”, “Ekolojik Ayak İzi”, “Su Yönetimi”, “Yeşil Beceriler Kazanılması”, “Kirliliğin Önlenmesi” ve “Biyolojik Çeşitlilik” konuları ele alındı.

ATAOĞLU

Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, “Projeyi KKTC’de çevrenin önemini ortaya koymak, çevre bilinci oluşturmak, çocukları gençleri eğiterek bilinçli nesiller yaratmak, geleceğe daha temiz ve korunmuş bir çevre aktarmak amacıyla başlattıklarını” dile getirerek, Bakanlık, DAÜ ve AÖA işbirliğinde hayat bulan projeye emek koyan herkese teşekkür etti.

Eğitim Bakanlığı’nın müfredatlarına çevre dersinin girmesi için başlattıkları çalışmalarla bu yıldan itibaren pilot okullarda çevre dersinin zorunlu olduğunu anımsatan Ataoğlu, gelecek yıldan itibaren ülkede ilköğretimden üniversiteye kadar çevre derslerinin zorunlu ders olarak müfredatta yer alacağını yineledi.

Ataoğlu, ülkede eğitim ve bu gibi projelerle çevre farkındalığının yaratılmasının ve bundan sonraki yıllarda 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün sembolik bir gün olarak kutlanmasını diledi.

GÜNDÜZ

Proje hakkında bilgi veren Yeşil Adımlar Projesi Koordinatörü Çevre Bilimci Akademisyen Profesör Doktor Şerife Gündüz, artan Dünya nüfusuyla, biyolojik çeşitlilik, doğa ve doğal dengenin her geçen gün yok olduğuna işaret etti ve buna ‘dur’ diyecek, çevre farkındalığı ve bilinci oluşmasında, geleceğe yatırımın gençler ve çocuklar olduğunun bilinciyle bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Projeye, gelecek nesilleri yetiştirecek öğretmen adayları ile üniversite öğrencilerini eğiterek başladıklarını belirten Gündüz, bu kapsamda proje paydaşlarının bir dizi etkinlik oluşturduğunu anlattı.

Üniversite öğrencileri ve öğretmen adaylarının projenin ardından, “yeşil adımlar” atılması konusunda Kuzey Kıbrıs’ı harekete geçireceğini ve bu konuda öncülük yapacağını belirten Gündüz, “Üniversite öğrencileri ve öğretmen adaylarının, ufuklarının genişleyeceğini, kendi projelerini üreteceklerini, bilgilenip bilinçlendikten sonra öğrendiklerini davranışa geçirerek, toplumda yapacakları çalışmalarla farkındalık yaratacaklarını” kaydetti.

Atatürk Öğretmen Akademisi Öğrenci Konseyi Başkanı Melis Hoca da, gençlerin “Yeşil Adımlar” projesiyle iklim değişikliği yanı sıra iklim eyleminin sunduğu fırsatlar hakkında farkındalık oluşturmak, iyi uygulamaların değişimini, bilgi deneyim aktarımını desteklemek için ağların oluşturulmasını teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi. Hoca, projede yer alarak, çevre bilinci ve gelecekte daha iyi bir çevre yaratmak için Kuzey Kıbrıs’ı harekete geçirmeyi hedeflediklerini de ifade etti.

PROJE KAPSAMINDAKİ EĞİTİM SEMİNERLERİ VE ETKİNLİKLER

Yeşil Adımlar Projesi kapsamında verilecek eğitim seminerinde, Kıbrıs’taki sulak alanlar, Çevre Yasalarına Bakış, Kıbrıs ve Kaplumbağalar, Taşkent Doğa Parkı’nın Projeleri, KKTC’de Su ve Atık Su Yönetimi, Tarımsal Aktiviteler ve Çevre, Kıbrıs’ın Endemik Faunası, Deniz Ekosisteminin Önemi, Fauna Çalışmaları, İklim Krizi, Proje Nasıl yazılır, başlıklarında sunumlar gerçekleşecek.

Proje kapsamında ayrıca, DAÜ bakanlık iş birliğinde çevre ve sürdürülebilirlik, ekolojik ayak izi, atık azaltma, su yönetimi, yeşil beceriler kazanılması, kirliliğin önlenmesi, biyolojik çeşitlilik, sıfır kirlilik başlıklarında, lise ve DAÜ öğrencilerine yönelik “Sen de Yeşil Adımını At Projeni Hazırla” sloganlı proje yarışması düzenlenecek.

Ocak ayında gerçekleşecek Yeşil Adımlar Çalıştayı kapsamında, 7 Ocak Cuma günü, doğaya bin adet fidan dikilecek, 8 Ocak Cumartesi, Türkiye’den uzman akademisyenlerin de katılımıyla Lefkoşa Merit Otel’de halka da açık olan Yeşil Adımlar Çalıştayı yapılacak.