  • BIST 1.743,520
  • Altın 666,12
  • Dolar 11,0869
  • Euro 12,5344
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Yeşil Adımlar Projesi İçin İmzalar Atıldı

» »
Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında çevre bilinci konusunda farkındalık yaratmak ve çevreyle ilgili çalışmalar yapmak adına "Yeşil Adımlar Projesi" adıyla işbirliği protokolü imzalandı.
Yeşil Adımlar Projesi İçin İmzalar Atıldı

Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında çevre bilinci konusunda farkındalık yaratmak ve çevreyle ilgili çalışmalar yapmak adına "Yeşil Adımlar Projesi" adıyla işbirliği protokolü imzalandı.

İmza töreninde basına açıklamada bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof Dr Aykut Hocanın, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin bir devlet üniversitesi olarak bilimsel anlamda Turizm ve Çevre Bakanlığı'na çevre çalışmalarıyla ilgili destek vermekten onur duyacağını belirtti.

Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, çevre bilincinin küçük yaşlardan aşılanması gerektiğine vurgu yaptı.

Önümüzdeki yıl ilkokuldan itibaren müfredata çevre dersi konulacağını dile getiren Ataoğlu, denizlerde kirliliği önlemek adına da çevre dairesi tarafından online olarak arıtma sistemlerinin kontrol edildiğini dile getirdi.Yapılan ve hayata geçecek olan çevre çalışmalarıyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün sembolik olarak kutlanacağı günleri arzuladığını vurgulayan Ataoğlu, işbirliğinin hayırlı olmasını diledi.

Açıklamaların ardından taraflarca protokoller imzalandı.(MHA)

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Crans Montana Tutanakları...Guterres-Anastasiadis Görüşmesi19 Kasım 2021 Cuma 12:35
  • KKTC'de İkamet Eden Taksici Güney Kıbrıs'ta Uyuşturucu Tasarrufundan Tutuklandı19 Kasım 2021 Cuma 12:26
  • En çok yağış Tatlısu'ya düştü19 Kasım 2021 Cuma 12:22
  • Başbakanlık yarın “Kısa Vadeli Ekonomik Eylem Planı” toplantısı düzenliyor19 Kasım 2021 Cuma 11:53
  • Yağmur geliyor19 Kasım 2021 Cuma 11:24
  • Bakanlar Kurulu bugün toplanacak19 Kasım 2021 Cuma 11:10
  • Bakan Amcaoğlu, Hüseyin Şenol'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı19 Kasım 2021 Cuma 10:42
  • '100 kişinin istihdam edileceği abartılmış bir haber'19 Kasım 2021 Cuma 10:18
  • Erhürman: Gideceği limanı bilmeyen gemiye hiçbir rüzgârdan hayır gelmez19 Kasım 2021 Cuma 10:13
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’ni kabul etti19 Kasım 2021 Cuma 10:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti