Yeşil alanlarda büyüyen çocukların IQ seviyeleri daha yüksek

Belçika’da yapılan bir araştırmada yeşil alanlarda büyüyen çocuklarının, betorname yapılarda büyüyen yaşıtlarına göre daha yüksek IQ seviyelerine sahip olduğu bulundu. Araştırmacılarlar, ayrıca zengin ve fakir mahalleler fark etmeksizin yeşil bir çevrede büyüyen çocuklarda daha düşük seviyelerde anormal davranışların geliştiğini kaydetti.

Belçika’da Hasselt Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, daha yeşil kentsel alanlarda büyüyen çocukların zekasının daha yüksek olduğu ve daha düşük anormal davranışlara sahip olduğu keşfedildi.

YÜZDE 3'LÜK YEŞİL ALAN ARTIŞI 2,6 PUANLIK YÜKSELME SAĞLADI



Plos Medicine dergisinde yayınlanan araştırmada, parklar, bahçeler, sokak ağaçları ve diğer tüm bitkiler dahil olmak üzere mahallelerdeki yeşillik seviyesini ölçmek için uydu görüntüleri kullanıldı ve yaşları 10 ile 15 arasında değişen 600'den fazla çocuk incelendi. Söz konusu çocukların mahallelerindeki yüzde 3'lük yeşil alan artış IQ seviyelerinde ortalama 2,6 puanlık bir yükselişe neden oldu. Etki hem zengin hem de daha fakir bölgelerde yer alan mahallelerde gözlendi.

Yeşil alanların çocukların bilişsel gelişimine çeşitli yönlerde katkı sağladığına dair daha önce de önemli kanıtlar bulunmuştu, ancak Belçika’daki araştırma ilk kez IQ seviyeleri ile yeşil çevre arasındaki ilişkiyi ortaya koydu. Uzmanlar, bu durumun nedenleri alasında yeşil alanlardaki daha düşük stres seviyeleri, daha fazla oyun ve sosyal temas ile daha sessiz bir çevre gibi nedenlerin bulunduğunu söyledi.

"KÜÇÜK ARTIŞLAR GELECEĞİMİZ İÇİN BÜYÜK FARKLAR YARATABİLİR"



Araştırmacılar, IQ puanlarındaki küçük artışların spektrumun alt ucundaki çocuklarda büyük bir fark yaratabileceğini açıkladı. Çocukların ortalama IQ puanı 105 olarak görüldü. Ancak bilim insanları, çalışmadaki çocukların yüzde 4’ünün IQ’sunun 80’in altında olduğunu ve düşük yeşil alanlı bölgelerde büyüdüğünü ifade etti. Fakat, daha yüksek miktarda yeşil alan bulunan alanlarda hiçbir çocuk bu seviyede puan almadı.



Çalışmanın yapıldığı Hasselt Üniversitesi'nden çevresel epidemiyoloji profesörü olan Tim Nawrot, “Yeşil çevrenin hafıza becerileri ve dikkat gibi bilişsel işlevimizle ilişkili olduğuna dair kanıtlar giderek artıyor. Şehir planlamacılarının yeşil alanlara yatırıma öncelik vermesi gerektiğini düşünüyorum çünkü çocukların tam potansiyellerini geliştirmeleri için en uygun ortamı yaratmak geleceğimiz için çok değerli” ifadelerini kullandı.