Yeşil Barış fidan dikecek

Yeşil Barış Hareketi olarak 300 bin Ağaç Lefkoşa ve CYENS ile yürüttüğümüz CO-FOR-IT (Bilgi Teknolojilerini Kullanarak Ağaçlandırma İşbirliği) projesi kapsamında yarın Lefkoşa’da fidan dikim etkinliği gerçekleştiriyoruz.

Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nin üst kısmında bulunan “LEFKOŞA GENÇLİK ORMANI”nda sabah saat 10.00’da buluşacak ve orman alanının ağaçlandırılma yapılmamış alanlarını ağaçlandıracağız.

Fidan dikim etkinliğimize Lefkoşa Gençlik Derneği ve Orman Mühendisleri Odası destek verecektir.

İklim krizinin artık ülkemizde de iyiden iyiye hissedilmeye başladığına yeniden vurgu yaparken, kuraklaşma ve iklim değişikliği ile mücadele de ağaçların önemine yeniden dikkat çekmek istiyoruz.

Bir yandan mevcut orman alanları ve ağaçların korunması için mücadelemizi yükselterek sürdüreceğimize; bir yandan da ağaçsız tüm orman arazilerinin de ağaçlandırılması için önümüzdeki süreçte çalışmalarımızı hızlandıracağımızın yeniden altını çizmekte fayda görüyoruz!

Lefkoşa Gençlik Ormanı’na 1 fidan da siz dikerek mücadelemize ortak olmak istiyorsanız yarın saat 10.00’da buluşalım!

Yeşil Barış Hareketi

Yönetim Kurulu