Yeşil Barış Hareketi, 22 Mayıs Dünya Biyoçeşitlilik Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Açıklamada, biyolojik çeşitliliğin yok olmasının dünyadaki yaşamın zarar görmesi anlamına geldiğine vurgu yapılarak, “Bu sorunları bizler, insanlar yarattık ve olanlara sırtımızı dönme lüksümüz yoktur” denildi.

Yeşil Barış Hareketi tarafından yapılan açıklamada, farkındalık yaratmak, önlemler düşünmek ve bunları hayata geçirmek için bir hareket oluşturulması gerektiği belirtildi.

Bir an önce diğer canlıların yaşam alanlarının tahribinin durdurulması uyarısında bulunulan ve bugüne kadar yaratılan tahribatın düzeltilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, “İnsanların gıda, güvenlik, barınma, ilaç, sağlıklı ve temiz çevrede yaşama hakları ancak biyolojik çeşitliliğin ve çevrenin sürdürülebilir olması ile mümkündür” ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin tüm ülkelerde kabul edildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, Sözleşmenin özellikle sürdürülebilir kalkınma ve gelişme kavramları üzerine odaklandığı bilgisi aktarıldı.

"BİZ ÇÖZÜMÜN PARÇASIYIZ"

22 Mayıs Dünya Biyoçeşitlilik Günü için 2021 temasının "Biz Çözümün Parçasıyız" sloganı olduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu slogan, biyolojik çeşitliliğin birçok sürdürülebilir kalkınma sorununa çözüm olmaya devam ettiğini hatırlatan ‘Çözümlerimiz doğada var’ teması altında geçen yıl yaratılan ivmenin bir devamı olarak seçildi. Verilmek istenilen mesaj ise, ‘Bu sorunları bizler, insanlar yarattık ve olanlara sırtımızı dönme lüksümüz yoktur!’ Bu bağlamda gerek ülkemizde gerekse dünyada hem kendi yaşamımızı hem de gelecek nesillerin yaşama hakkını sürdürebilmeleri için tek tek her birey bu sorumluluğu paylaşıp, yönetimler üzerinde de baskı oluşturarak, bir an önce diğer canlıların yaşam alanlarını tahrip etmeyi durdurmalı, bugüne kadar yarattığımız tahribatları düzeltmek için kollarımızı sıvamalıyız.”