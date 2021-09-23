Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel açıklama yaptı, Teknecik'te yakıt kirli

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel açıklama yaptı

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Teknecik’te kullanılan yakıtın kirli olduğunu söyledi. Yakıtın kirliliğine dair ellerinde belge olduğunu belirten Feriha Tel, “Yeşil Barış Hareketi olarak Kıbtek müdürünün bize teslim ettiği numuneleri ikinci bir bağımsız ve akredite laboratuvarda yaptırmış ve raporlarını almış durumdayız” ifadelerini kullandı.

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel’in açıklaması şöyle:

Yeşil Barış Hareketi olarak Kıbtek müdürünün bize teslim ettiği numuneleri ikinci bir bağımsız ve akredite laboratuvarda yaptırmış ve raporlarını almış durumdayız!

Rapor sonuçlarından da görüleceği gibi, bir süreden beridir Teknecik Elektrik Santralı’nda kullanılan ve “hala kullanılmakta olan yakıt” hem santrala, hem çalışanlara ve bölgede yaşayan insanlara, hem de çevreye zarar vermektedir!

Halk ve çevre sağlığına ve memleketin malına verdiğimiz önem, değer ve sevgi ile görevimizi şeffaflıkla yerine getirmekten dolayı hiç kimseye bir ÖZÜR BORCUMUZ YOKTUR!

Bunu, görevini hakkı ile yapmayan, her geçen gün adı yeni şaibelere karışan ve asıl halktan özür dilemesi gerekenler düşünmek zorundadır.