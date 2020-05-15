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Yeşil Barış Hareketi: “En korktuğumuz döneme giriyoruz”

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Yeşil Barış Hareketi'nden yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun gereken tüm önlemler alınana kadar piknik konusunda bir açılım yapmaması gerektiğini bildirildi.
Yeşil Barış Hareketi: “En korktuğumuz döneme giriyoruz”

Meteoroloji Dairesinin Cumartesi gününden itibaren hava sıcaklığının 37-40 dereceye ulaşacağını duyurduğunu bildiren Yeşil Barış Hareketi, bu rakamın iç kesimlerde bu dönem için ortalamanın 8 ile 10 derece üzerinde olduğunu kaydetti.

“Peki artan sıcaklıklar ile yangınlar için önlemlerimizi almaya başladık mı?” denilen açıklamada, artan hava sıcaklıkları ile birlikte ormanlık alanlarda, kültürel miras alanlarında, sokak aralarında ve kuru otların bulunduğu her yerde önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Açıklamaya şu şekilde devam edildi:

“Çevre Koruma Dairesi, Orman Dairesi, Belediyeler ve Kaymakamlıklar bu konuda çok hızlı şekilde koordine olup önlemleri almalı ve gerekli denetimleri yapmalıdır.

Bakanlar Kurulu gereken tüm önlemler alınana kadar piknik konusunda bir açılım yapmamalı!

Peki halk olarak bize ne yapmak düşüyor bu süreçte? Bilinçli hareket etmek! Yangına sebebiyet verecek faaliyetlerden kaçınmak.”

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