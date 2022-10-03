  • BIST 3.302,39
  • Altın 995.028
  • Dolar 18.546
  • Euro 18.1378
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKASigara içenlere uyarı… 55 yaş sınırı dikkat çekti

Yeşil Barış Hareketi: “Habitat yıkımı yaşıyoruz”

» »
Yeşil Barış Hareketi, Dünya Habitat Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, habitat kaybının ağırlıklı olarak insan kaynaklı olduğunu vurgulayarak, ülkede bir habitat yıkımı yaşandığını vurguladı.
Yeşil Barış Hareketi: “Habitat yıkımı yaşıyoruz”

Yeşil Barış Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamada habitat, “herhangi bir canlı organizmanın evini yaptığı yer, yaşam alanı” olarak tanımlanırken; insanlar, hayvanlar, kuşlar ve bitkiler de dahil olmak üzere bir tür veya bir organizma grubunun yaşamları için hava, yiyecek, su, barınak ve diğer tüm temel gereksinimleri için habitatlarına bağlı olmalarının hayati önem taşıdığı ve bu nedenle canlıların hayatta kalmak için yavaş yavaş habitatlarına uyum sağladığı belirtildi.

İnsanların kendi şekillendirdikleri yaşam alanları ile kendi nesillerinin geleceğini biçimlendirirken, başka canlıların yaşam alanlarını ve düzenlerini bozduğunun, habitatlarını tahrip ettiğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

 

“Dünyadaki yaşam bütünlüğünü bozmadan, dünyayı geleceğin vatandaşları için daha iyi bir yer haline getirmeye çalışmalıyız”

“Habitat tahribatı çevre kirliliği, küresel iklim değişikliği, kaynakların aşırı sömürülmesi, istilacı yabancı türler, hastalıkların yayılması ve artan insan nüfusundan kaynaklanmaktadır. Habitat tahribi, dünya genelinde bitki ve hayvan türlerinin karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biridir. Hayvanların ve bitkilerin hayatta kalması için gerekli koşulların ortadan kaldırılması veya değiştirilmesi olarak tanımlanan habitat tahribi, yalnızca bireysel türleri değil, küresel ekosistemin sağlığını da etkiler.

Habitat kaybı ne yazık, ağırlıklı olarak insan kaynaklıdır. 1950 yılına kadar dünya nüfusunun üçte biri kentlerde yaşarken, şu anda insanların üçte ikisi kentlerde yaşamaya başlamıştır. Bu yaşam biçiminin getirdiği değişimlerin olumsuzlukları bir yana, sorunların boyutlarını hem insan için, hem de dünyayı paylaştığımız diğer canlılar için çözümlenemez noktalara taşımaktadır. Ülkemizde biz habitat yıkımı yaşıyoruz. Örneklerini her gün artarak gördüğümüz plansız gelişmelerin sorunlarını daha şimdiden tartışmaya, kirlettiğimiz, yok ettiğimiz alanları, kıyıları nasıl geri kazanabileceğimizi, buraları ‘nasıl yaşanabilir yapacağımızı’ kara kara düşünmeye başladık.”

Açıklamada, dünyadaki yaşam bütünlüğünü bozmadan, dünyayı geleceğin vatandaşları için daha iyi bir yer haline getirmeye çalışmanın önemine de vurgu yapıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Misafirleri İstemediği İçin Eşini Ciddi Şekilde Darp Etti03 Ekim 2022 Pazartesi 15:30
  • Tatar: KKTC Olarak Güvendiğimiz Tek Ülke Türkiye Cumhuriyeti03 Ekim 2022 Pazartesi 14:48
  • Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Çağrı03 Ekim 2022 Pazartesi 14:41
  • Fotiu: Kayıplarla ilgili sorumluluklar büyük03 Ekim 2022 Pazartesi 14:03
  • Polis memuru Samet Öztürk beraat etti03 Ekim 2022 Pazartesi 13:54
  • Lefkoşa ve Mesarya Duman Altı03 Ekim 2022 Pazartesi 13:43
  • Arıklı: İktidar ve Muhalefet Olarak Ses Çıkarmalıyız03 Ekim 2022 Pazartesi 13:40
  • Ataoğlu: Yaptığımız çalışmalar ortada03 Ekim 2022 Pazartesi 13:33
  • Dikkat! Girne'de Elektrik Kesintisi03 Ekim 2022 Pazartesi 13:30
  • Toplamda 19 Adet Yangın Meydana Geldi03 Ekim 2022 Pazartesi 13:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti