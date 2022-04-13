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Yeşil Barış Hareketi Lapta Marina-Otel için ara emri aldı

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Yeşil Barış Hareketi Lapta Marina-Otel için ara emri aldı
Yeşil Barış Hareketi Lapta Marina-Otel için ara emri aldı

Yeşil Barış Hareketi o Lapta Marina-Otel için ara emri aldı

Feriha Tel sosyal medya hesabından duyurdu.

İşte Tel'in yaptığı açıaklama;

"Yeşil Barış Hareketi olarak Lapta Marina-Otel için dosyaladığımız ara emri alınmıştır"

 

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