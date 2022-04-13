Yeşil Barış Hareketi Lapta Marina-Otel için ara emri aldı

Yeşil Barış Hareketi o Lapta Marina-Otel için ara emri aldı
Feriha Tel sosyal medya hesabından duyurdu.
İşte Tel'in yaptığı açıaklama;
"Yeşil Barış Hareketi olarak Lapta Marina-Otel için dosyaladığımız ara emri alınmıştır"
Yeşil Barış Hareketi o Lapta Marina-Otel için ara emri aldı
Feriha Tel sosyal medya hesabından duyurdu.
İşte Tel'in yaptığı açıaklama;
"Yeşil Barış Hareketi olarak Lapta Marina-Otel için dosyaladığımız ara emri alınmıştır"
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.