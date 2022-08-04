Yeşil Barış Hareketi: Orman Yangınları Hala Ciddiye Alınmıyor

DÜNYA KIRMIZI ALARMDA BİZDE İSE ORMAN YANGINLARI HALA CİDDİYE ALINMIYOR!...



 Oranlarımızda yangın çıkma endişesi herkesin uykularını kaçırmaktadır.

 Altyapımızın ne kadar yetersiz, hazırlıklarımızın eksik durumda olduğunu her yangında tekrar tekrar yaşayarak görmek istemiyoruz?

 Uzun yıllardır yangın şerit temizlikleri yapılmamış durumda.

 Sezonluk yangın ekibine gelen elemanların eğitimsiz bir şekilde böylesine ciddi bir yangınla yüzleşmesi korkutucuydu.

 Son büyük yangında, bütün yetersizliklere rağmen, canını dişine takarak, canla başla çalışan personele teşekkür etmekten başka elden gelen bir şey yok.

 Gerek kadrolar, gerekse halk olarak yangınlara hazır olmak, yangınları söndürmenin en öneli anahtarıdır.

 Yeşil Barış Hareketi olarak ekolojik dengenin daha fazla bozulmaması ve çevrenin korunması adına yangınlara karşı gerekenin ivedilikle yapılmasını talep ediyoruz.

 Mevcut sistemi sorgulayarak, yeterli duyarlılıkla çözümler üretmek mümkündür.

“Hava sıcaklıklarının en yüksek değerlere ulaştığı bugünlerde, özellikle ormanlarımızda yangın çıkma endişesi herkesin uykularını kaçırmaktadır. İklim değişikliği nedeni ile bütün dünya, yangın olasılığının her an tehdit oluşturduğunu bilerek, hazırlıklarını en üst düzeye çıkarmışlardır. Ülkemizin ise, herhangi bir müdahale için araç, donanım ve eleman açısından yetersiz olduğu, son iki yılda yaşanan 2 büyük yangında net olarak ortaya çıkmıştır. Bu sorunların hala çözülmemiş olması ya da göstermelik, iğreti bazı işler dışında bu anlamda gerekli adımların atılmaması ülke değerleri adına büyük sorumsuzluktur. Orman Dairesi’nin mevcut elemanlarının, araç ve ekipmanları ile olası yangınlara müdahale için ne kadar yetersiz, hazırlıklarımızın eksik durumda olduğunu her yangında tekrar tekrar yaşayarak görmek istemiyoruz?

Yangında ilk müdahalenin yaşamsal derecede önemli olduğu bilinmektedir. Bu amaçla, teknolojik olanaklar da kullanılarak, gözetleme kulelerinden düzenli takip yapmasını sağlayan, ormanlarımızın sürekli olarak izlenerek, uyarılar oluşturan teknolojik herhangi bir sistem neden hala oluşturulmuyor? Yetersiz olduğu her vesile ile dile getirilen yangın müdahale araçları neden yenilenmiyor? Bunlar, her yangında şikâyet konusu yapılmak yerine, yangın sezonu öncesi alınması gereken tedbirlerdir. Ekteki fotoğraflarda, yangın şeritleri içerisinde gördüğümüz doğal gençlik ağaçlarının yaşlarına bakıldığında, uzun yıllardır yangın şerit temizliklerinin yapılmamış olduğu hemen görülebilir.

Haziran ayında yaşadığımız son büyük yangında, bütün yetersizliklere rağmen, canını dişine takarak, canla başla çalışan personele teşekkür etmekten başka elden gelen olmamakla birlikte, onlara gerekli donanımın sağlanmaması içler acısı bir yetersizliğe neden olmuştur. Sezonluk yangın ekibine gelen elemanların eğitimsiz bir şekilde böylesine ciddi bir yangınla yüzleşmesi korkutucuydu. Oysa, birçok dünya ülkesinde olduğu gibi yangın ekipleri kadrolu personel olarak konumlandırılmalı ve düzenli eğitimlerden geçerek hazır hale gelmelidir. Gerek kadrolar, gerekse halk olarak yangınlara hazır olmak, yangınları söndürmenin en öneli anahtarıdır.

Ormanlarımızın neredeyse tükenme noktasına geldiği ülkemizde orman yangınlarını hala ciddiye almış görünmüyoruz. Mevcut sistemi sorgulayarak, yeterli duyarlılıkla çözümler üretmek mümkündür. Ne var ki, örneğin, yangın şeritlerimizin bakımsız durumuna baktığımızda, yangınların yeteri kadar ciddiye alınmadığı, sorumluluk ve yeterli bir duyarlılık olmadığını gösteren ihmaller ile yüzleşerek infiale kapılıyoruz.

Sorguluyoruz:

 Bir ay önce yaşadığımız büyük yangından sonra kaç km yangın emniyet şeridi temizlenmiştir?

 Gelecek yıl fidan dikimi için ne kadar tohum toplanmıştır?

 Geçmiş yıllardan tohum stokuna sahip miyiz?

Bilinmelidir ki Tepebaşı ve Mersinlik yangınından sonra bir bölgenin daha yangın sahası olarak nitelenmiş hale gelmesine izin vermeyeceğiz.

Sorumluları duyarlılığa ve icraata çağırıyoruz. Bizler, Yeşil Barış Hareketi olarak ekolojik dengenin daha fazla bozulmaması ve çevrenin korunması adına yangınlara karşı gerekenin ivedilikle yapılmasını talep ediyoruz. Bu konunun her zaman takipçisi olacağız.