  • BIST 1.408
  • Altın 461,849
  • Dolar 7,6288
  • Euro 9,3315
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPilli:Son 24 saatte 13 pozitif vaka 7'si yerel!

Yeşil Barış Hareketi’nden çağrı: “Kıyı yağmasına artık son verin”

» »
Yeşil Barış Hareketi (YBH), doğal ve ekolojik değeri olan kıyısal alanların, hem karasal, hem de deniz yaşamını tehdit eden tahribatlarla betonlaştırılmaya devam edildiğini belirterek “Kıyı yağmasına artık son verin” çağrısında bulundu.
Yeşil Barış Hareketi’nden çağrı: “Kıyı yağmasına artık son verin”

Yeşil Barış Hareketi (YBH), doğal ve ekolojik değeri olan kıyısal alanların, hem karasal, hem de deniz yaşamını tehdit eden tahribatlarla betonlaştırılmaya devam edildiğini belirterek “Kıyı yağmasına artık son verin” çağrısında bulundu.

İşte o açıklama:

“Gerek sulak alanlarda, gerekse deniz kıyılarında taşkın riskleri hiç dikkate alınmadan yapılan ve hâlâ yapılmaya çalışılan gelişmelerin yaratacağı büyük çevre sorunlarını, mal ve can kaybı risklerini görememek için herhalde kör olmak gerekir. Bu körlüğü hiçbir yöneticilik becerisi, hiçbir gelecek vizyonu, hiçbir ekonomik akılla bağdaştırmak mümkün değildir.”

“Plansızlığa çanak tutularak yağmalanan Girne’deki felaketin bir benzerinin, arsızca İskele kıyılarında da yaratılmaya çalışıldığını” savunan örgüt, kıyılardaki yapılaşma ve turistik tesislerle ilgili gelişmelerin temelde “Turizm Gelişim Yasası” ve “Mağusa -İskele - Yeni Boğaziçi İmar Planı” kapsamında ortaya konan prensipler doğrultusunda izinlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kıyı şeridinde bulunan kamuya ait tüm arazilerin herkese açık ve sadece ortak kamusal amaçlarla kullanılmasını isteyen YBH, raflarda bekletilen ‘Kıyılar Yasası’ yürürlüğe girene kadar takipçisi olacağını da ekledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Soydan: “Güney Kıbrıs’tan 250 bin kişi için aşı talep ettik”18 Aralık 2020 Cuma 19:44
  • Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nden Karaoğlanoğlu İlkokulu’na türkçe kitapları18 Aralık 2020 Cuma 19:27
  • Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Esnaf ve Dayanışma Grubu’nu kabul etti18 Aralık 2020 Cuma 19:23
  • Pilli:Biz Avrupa Birliği toprağı olarak Güney'e gelecek aşılardan söke söke alırız18 Aralık 2020 Cuma 19:16
  • Pilli vakaların detaylarını açıkladı ...Acil durum Hastanesi Çarşamba açılacak18 Aralık 2020 Cuma 19:11
  • Akdoğan’da “Farkındalık Yürüyüşü” düzenlendi18 Aralık 2020 Cuma 19:09
  • LIONS kulüplerinden hayvan barınağına ilaç bağışı18 Aralık 2020 Cuma 19:08
  • Tatar, Adliye Yüksek Kurulu üyeliğine YDP'li Enver Öztürk'ü atadı!18 Aralık 2020 Cuma 18:48
  • Covid-19 olmuştu...Başhekim Adil Özyılkan'dan haber var18 Aralık 2020 Cuma 18:47
  • Covid-19 olmuştu...Başhekim Adil Özyılkan'dan haber var18 Aralık 2020 Cuma 18:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti