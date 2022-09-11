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Yeşil Barış Hareketi’nden iklim değişikliği uyarısı

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Yeşil Barış Hareketi’nden iklim değişikliği uyarısı
Yeşil Barış Hareketi’nden iklim değişikliği uyarısı

Yeşil Barış Hareketi yazılı açıklama yaparak iklim değişikliği uyarısında bulundu. Kıbrıs merkezli 5 ülkenin yakın zamanda benzeri görülmemiş aşırı hava olaylarıyla sarsılacağı kaydedilen açıklamada, “Bölgemiz, bilim adamlarınca, dünyadaki ‘iklim değişikliğinin merkezi’ olarak tanımlandı” denildi.

En üst sıcaklık artışı olarak belirlenen 2 dereceye rağmen, bölgede ortalama sıcaklıkların 5 dereceye kadar artacağı uyarısında bulunulan açıklamada, “Su seviyelerinin yükselmesiyle kıyılar ve kıyı yerleşim bölgeleri ile tarım alanları yok olacak” ifadelerine yer verildi.

Doğal alanların, sulak alanların, yeraltı suları ve kıyıların koruma altına alınması, kıyılardaki tahribatlar ve kıyı yerleşimleri derhal durdurulması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Gelişmeleri dikkate alarak, su, enerji ve tarım politikaları belirlenmeli ve/veya yeniden, tasarruf ve koruma tedbirleri ile şekillendirilmelidir” denildi.

-Adamız merkezli 5 ülke yakın zamanda benzeri görülmemiş aşırı hava olaylarıyla sarsılacak

Bilim insanlarının, Kıbrıs’ın odak noktası olduğu coğrafyayla ilgili endişe veren yeni bir araştırma yayınladığı dile getirilen açıklama şöyle sürdü:

“Araştırmaya göre, adamız merkezli 5 ülke yakın zamanda benzeri görülmemiş aşırı hava olaylarıyla sarsılacak. Dünyanın önde gelen araştırma kurumlarından Almanya merkezli ‘Max Planck Ensititüsü’nün bilim dergisi Reviews of Geophysics'de yayınlanan araştırması yaklaşan tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Araştırmaya göre, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu, yakın zamanda benzeri görülmemiş aşırı hava olaylarıyla sarsılacak. Bölge, dünyadaki ‘iklim değişikliğinin merkezi’ olarak tanımlandı, bölgemizde sıcaklık artış hızının küresel ortalamanın neredeyse ‘iki katı’ olduğu vurgulandı.

Kıbrıs adası dâhil, bölgedeki ülkelerin gelecek yıllarda sıcak hava dalgaları, kuraklık, toz fırtınaları, aşırı yağış gibi krizler yaşayacağına dikkat çekildi.

Yıllardır bilim adamlarınca tolere edebileceğimiz en üst sıcaklık artışı olarak belirlenen 2 dereceye rağmen, bölgede ortalama sıcaklıkların bu yüzyılın sonuna kadar 5 dereceye kadar artacağı, özellikle yaz aylarında benzeri görülmemiş kavurucu sıcaklar yaşanacağı tahmin ediliyor.

Araştırmaya göre yağış miktarının da azalmasıyla bölge çok ciddi bir su ve gıda krizi yaşayacak, tüm ekonomik sektörler krizden etkilenecek, bölgede yaşayan 400 milyon kişi çok yıkıcı etkilerle karşı karşıya kalacak. Su seviyelerinin yükselmesiyle birçok yerde kıyı bölgeler ve tarım alanları yok olmanın eşiğine gelecek.

Araştırmada, iklim krizinin vuracağı ülkeler arasında adamızın yanı sıra Türkiye, Yunanistan, Katar, Suriye ve Suudi Arabistan da yer aldı.

Bu bilgiler ışığında, dünyanın nereye gitmekte olduğu gerçeğini görmezden gelerek, sadece günü paraya tahvil etme hevesi ile bitmeyen koltuk kavgaları içindeki ülkemiz politikacılarını uyarmak istiyoruz. Gelişmeleri dikkate alarak, su, enerji ve tarım politikaları belirlenmeli ve/veya yeniden, tasarruf ve koruma tedbirleri ile şekillendirilmeli, sürdürülebilir üretim öne çıkarılmalı, bütün yatırımlarda çevre en önde dikkate alınmalıdır. Doğal alanlar, sulak alanlar, yeraltı suları ve kıyılar koruma altına alınmalı, kıyılardaki tahribatlar ve kıyı yerleşimleri derhal durdurulmalıdır.

Her şeyi bırakıp, ayaklarınızı yere basarak çözüm üretmeye odaklanınız!... Kızılderili Atasözünde de vurgulandığı gibi ‘Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak’ Ama o zaman da ne yazık çok geç olacaktır”

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