Yeşil Barış Hareketi’nden yeni bir proje: Yaratıcı Geri Dönüşüm Fikirleri

“Geri Dönüşüm” konularında birçok proje gerçekleştiren Yeşil Barış Hareketi bu ortaya kez de kâğıtlarla ilgili bir proje koydu. Yeşil Barış Hareketi “Gençlik Birimi”nden Doğa SAHİR’in koordine ettiği projeyle, Kıbrıs’ın geleceğine, insana ve çevre sorunlarına karşı duyarlılık geliştirebilen gençlerin gelişmesine katkı yapmak, her gün tükettiğimiz ürünlerden geriye kalan atık malzemelerin değerlendirilerek yeniden yaşama kazandırılmasını sağlamak amaçlanmakta. Bu doğrultuda projede, gençlerle sanatı buluşturmak, atık malzemeler kullanarak gözlem, sorgulama, araştırma, yaratıcılık, teknoloji ve tasarım için gerekli zihinsel süreçleri açığa çıkartmayı sağlamak da hedeflenmekte.

Projede iki farklı biçimde yer almak mümkün. Dileyen katılımcılar eserlerini yarışmak, dileyen katılımcılar ise sadece eserlerini sergilemek üzere başvurabilirler. Yarışma, 8 yaşını doldurmuş, 16 yaşı tamamlamamış, Kıbrıs’ta yaşayan herkese açık. Kullanılacak malzemeler sadece; kâğıt, mukavva ve ambalaj kartonundan ibaret olacaktır.

Başvuru ve katılım koşulları için; “Katılım Formu” ve “Yarışma / Sergi Şartnamesi”; “Yeşil Barış Hareketi” Facebook grup/sayfasından (www.facebook.com/groups/YesilBarisHareketi/files/ veya www.facebook.com/YesilBarisHareketi/) indirilebilir. Proje etkinlik takvimi şöyle:

SON BAŞVURU (Yarışma / Sergi) Bu tarihten sonraki başvurular değerledirmeye alınmayacaktır. 04 / MAYIS / 2018 / 16.00 JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ 08 / MAYIS /2018 SERGİ, ÖDÜLLERİN AÇIKLANMASI VE ÖDÜL TÖRENİ 15 / MAYIS / 2018



Çocuklarımızın ve bizlerin sağlığı, ortak geleceğimiz, doğal yaşamın devamı ve dünyanın ekolojik dengesi için uğraş vermek hepimizin bir sorumluluğudur.

