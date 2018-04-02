  • BIST 115.030
  • Altın 169,751
  • Dolar 3,9619
  • Euro 4,8844
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAEsentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan trafik kazası geçirdi.

Yeşil Barış Hareketi’nden yeni bir proje: Yaratıcı Geri Dönüşüm Fikirleri

» »
Yeşil Barış Hareketi’nden yeni bir proje: Yaratıcı Geri Dönüşüm Fikirleri
Yeşil Barış Hareketi’nden yeni bir proje: Yaratıcı Geri Dönüşüm Fikirleri

“Geri Dönüşüm” konularında birçok proje gerçekleştiren Yeşil Barış Hareketi bu ortaya kez de kâğıtlarla ilgili bir proje koydu. Yeşil Barış Hareketi “Gençlik Birimi”nden Doğa SAHİR’in koordine ettiği projeyle, Kıbrıs’ın geleceğine, insana ve çevre sorunlarına karşı duyarlılık geliştirebilen gençlerin gelişmesine katkı yapmak, her gün tükettiğimiz ürünlerden geriye kalan atık malzemelerin değerlendirilerek yeniden yaşama kazandırılmasını sağlamak amaçlanmakta. Bu doğrultuda projede, gençlerle sanatı buluşturmak, atık malzemeler kullanarak gözlem, sorgulama, araştırma, yaratıcılık, teknoloji ve tasarım için gerekli zihinsel süreçleri açığa çıkartmayı sağlamak da hedeflenmekte.

Projede iki farklı biçimde yer almak mümkün. Dileyen katılımcılar eserlerini yarışmak, dileyen katılımcılar ise sadece eserlerini sergilemek üzere başvurabilirler. Yarışma, 8 yaşını doldurmuş, 16 yaşı tamamlamamış, Kıbrıs’ta yaşayan herkese açık. Kullanılacak malzemeler sadece; kâğıt, mukavva ve ambalaj kartonundan ibaret olacaktır.

Başvuru ve katılım koşulları için; “Katılım Formu” ve “Yarışma / Sergi Şartnamesi”; “Yeşil Barış Hareketi” Facebook grup/sayfasından (www.facebook.com/groups/YesilBarisHareketi/files/ veya www.facebook.com/YesilBarisHareketi/) indirilebilir. Proje etkinlik takvimi şöyle:

SON BAŞVURU (Yarışma / Sergi)

Bu tarihten sonraki başvurular değerledirmeye alınmayacaktır.

 04 / MAYIS / 2018 / 16.00

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

 08 / MAYIS /2018

SERGİ, ÖDÜLLERİN AÇIKLANMASI  VE ÖDÜL TÖRENİ

 15 / MAYIS / 2018


Çocuklarımızın ve bizlerin sağlığı, ortak geleceğimiz, doğal yaşamın devamı ve dünyanın ekolojik dengesi için uğraş vermek hepimizin bir sorumluluğudur.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Çevre Dairesi personeline soruşturma memurluğu eğitimi02 Nisan 2018 Pazartesi 11:07
  • Türkiye'den KKTC'ye ilaç hibesi02 Nisan 2018 Pazartesi 10:40
  • Duygulandım!02 Nisan 2018 Pazartesi 10:12
  • NEREDEN NEREYE…02 Nisan 2018 Pazartesi 10:09
  • ESTİ NESİM-İ NEV-BAHAR, AÇILDI GÜLLER SUBH DEM…02 Nisan 2018 Pazartesi 10:00
  • VAY BENİM KIBRISLIM (3)02 Nisan 2018 Pazartesi 09:58
  • Öztan Özatay 10. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi açılıyor02 Nisan 2018 Pazartesi 09:41
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor02 Nisan 2018 Pazartesi 09:37
  • Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Başkanlığı’na M. Serhan Gazioğlu seçildi02 Nisan 2018 Pazartesi 09:30
  • Başbakan Erhürman, “Cittaslow Market”i ziyaret etti02 Nisan 2018 Pazartesi 09:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti