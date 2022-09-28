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Yeşil Barış Hareketi'nin "Radon Gazı Farkındalık Semineri" Cuma Günü

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Yeşil Barış Hareketi'nin "Radon Gazı Farkındalık Semineri" Cuma günü LTB Merkez Lefkoşa (Pazar yeri) Kongre Salonu'nda yapılacağı açıklandı.
Yeşil Barış Hareketi'nin "Radon Gazı Farkındalık Semineri" Cuma Günü

Yeşil Barış Hareketi ve Yerbilim Mühendisleri Odası ortaklığında, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Büyü tarafından desteklenen farkındalık çalışması kapsamında “Radon Gazı Riski Farkındalık Semineri” düzenleneceği bildirildi.

Yeşil Barış Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, seminerin Cuma günü saat 09.00’da Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Merkez Lefkoşa (Pazar yeri) Kongre Salonu'nda yapılacağı ve halka açık olduğu kaydedildi.

Seminere katılım gösterenlere katılım belgesi verileceği de belirtildi.

SEMİNERDE RADON TEHLİKESİ VE KORUNMA YOLLARI TARTIŞILACAK

Açıklamada ayrıca şunlara yer verildi:

"Yaşadığımız çevrede aldığımız radyasyonun yüzde 85’i doğal radyasyon kaynaklarından gelmektedir. Sigaradan sonra en önemli ikinci akciğer kanseri nedeni olarak kabul edilen radon, renksiz ve kokusuz radyoaktif bir gazdır. Toprakta, kayalarda ve sulardaki uranyumdan köken alır. Evlerin tabanlarındaki ya da duvarlarındaki çatlaklardan ve boşluklardan içeri sızarak yoğunlaşan radon gazının solunması ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Özellikle bodrum katlarda, yeterli havalandıra yapılmayan zemin katlarda ve madenlerde radon gazı yoğun olarak birikebilir.

Doğal radyasyon kaynağı olan radon gazının tespitinde jeolojik verilerin önemi, tespit yöntemlerinin belirlenmesi ve kanser oluşumuna etkisinin değerlendirileceği, önlemlerin ve evdeki radon tehlikesi ve korunma yollarının tartışılacağı seminerimiz gerçekleşecektir."

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