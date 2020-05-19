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Yeşil Barış: “Hiçbir yangın durduk yere kendiliğinden başlamaz!

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Yeşil Barış: “Hiçbir yangın durduk yere kendiliğinden başlamaz!
Yeşil Barış: “Hiçbir yangın durduk yere kendiliğinden başlamaz!

YBH Yönetim Kurulu, dün Kalkanlı’da asırlık koruma altındaki zeytin ağaçlarının bir kısmının yanmasından duyulan üzüntüyü ifade etti.

YBH’dan yapılan açıklamada, “Hiçbir yangın durduk yere kendiliğinden başlamaz! Yangınların yüzde 95’den fazlası insandan kaynaklanmaktadır” denildi.

Yaz aylarında yangınların kaçınılmaz hale geldiği ülkede gerekli denetim ve önlemlerin her yıl otomatik olarak devreye girmesi gerektiğini vurgulanan açıklamada, “Yangınların büyük bir kısmı araçlardan atılan sigaralar, mangallar, çöplükler, elektrik ve araç arızları. Önlemleri almak için son ağacın da yanmasını mı bekliyorsunuz? Ormanlarımız, duyarsızlıktan, istismardan ve ihmallerden dolayı tükenme noktasına geldi” ifadelerine yer verildi.

Ülkede halen Ağaçları Koruma Yasası’nın olmamasını da eleştiren Yeşil Barış Hareketi, “Araçlarda sigara içilmesi derhal yasaklanmalı, ihlal edenler hiç kimseyi ayırmadan, tereddütsüz en ağır şekilde cezalandırılmalı. Ateşli piknik belirlenmiş alanların dışında yasaklanmalı ve denetlenmeli, belli riskli dönemlerde de gereği halinde her yerde kısıtlanmalıdır” taleplerinde bulundu.

Yetkilileri durumun ciddiyetini algılamaya, görevlerini yerine getirmeye çağıran YBH, “ehliyetsiz, duyarsız ve beceriksiz veya ülke sevgisinden yoksun olmadıklarını kanıtlamalarını bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Her orman yangınıyla en az birkaç yüz yıl gerilere gidildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Çok sınırlı olan orman alanlarımız yıllardır; sevgisizlikten, duyarsızlıktan, istismardan ve ihmallerden dolayı tükenme noktasına geldi. Duyarsızca, sorumsuzca davranışlar sonucunda, bilinçsizce ülkemizde çölleşmeye adeta çanak tutulmaktadır. Her yıl çıkan yangınlardan dolayı birçok canlıya ev sahipliği yapan, adamızın akciğerleri ormanlarımız ne yazık ki gözlerimizin önünde çatır çatır yanarak tükeniyor… Yenileri dikilecek fidanların, küresel ısınmanın giderek şiddetini artırdığı, 45+ derecelerle boğuştuğumuz bu koşullarda ağaç olabilme şansı artık yok denecek kadar az iken, her tek ağacı artık göz bebeğimiz gibi korumayı düşünmek zorundayız. Ama ülkemizde, yıllardır eksikliğini hatırlatmaya çalıştığımız, ‘Ağaçları Koruma Yasası’ hala yok, gündemde bile değil! Çevre suçları yeterli düzeyde takip edilmiyor.”

Yangınların önlenmesi konusunda yetkililere sorular yöneltilen açıklamada, “Her yıl nelerin yapılması gerektiği çok net belli iken, bu mekanizmaların harekete geçmesi neden siyasilerin iki dudağının arasına bırakıldı?” diye de soruldu ve devletin halen ders almamayı becerememesinin nedeni sorgulandı.

Yeşil Barış Hareketi Yönetim Kurulu “ekolojik dengenin daha fazla bozulmaması ve çevrenin korunması adına yangınlara karşı gerekenin yapılmasını ivedilikle talep ettiğini” vurguladı.

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