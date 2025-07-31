  • BIST 10718.79
  • Altın 4314.81
  • Dolar 40.5938
  • Euro 46.5462
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAİşte artan yeni trafik cezaları!

Yeşil Barış'ta Doğan Sahir dönemi... “Hedefimiz, doğayla barışık, yaşanabilir bir gelecek inşa etmek”

» »
Yeşil Barış Hareketi’nin Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa getirilen Doğan Sahir, doğayla barışık, yaşanabilir bir gelecek inşa etme hedefini ortaya koydu.
Yeşil Barış'ta Doğan Sahir dönemi... “Hedefimiz, doğayla barışık, yaşanabilir bir gelecek inşa etmek”

Yeşil Barış Hareketi’nin Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa getirilen Doğan Sahir, doğayla barışık, yaşanabilir bir gelecek inşa etme hedefini ortaya koydu.

Yeşil Barış Hareketi tarafından yapılan açıklamada, her gün tırmanarak artan çevre sorunlarına karşı yeni stratejiler oluşturulması gerektiği kaydedildi.

“Önceki dönemlerden devralınan başarılı çalışmaların bayrağını daha yükseklere taşıyacağız.” denilen açıklamada, çevre sorunlarının önüne geçilmesinin gelecek kuşaklar için herkesin sorumluluğu olduğu aktarıldı.

Açıklamada, “Hep birlikte daha yeşil bir Kıbrıs için çalışmaya devam edeceğiz.” denildi.

Artan çevre sorunlarına karşı yeni stratejilerle atılım yapmaya hazırlanıldığı belirtilen açıklamada, Genel Kurul’un ardından yapılan ilk toplantılarda çevre sorunları ile başa çıkma yollarının tartışıldığı aktarıldı.

Açıklamada, başkan Doğan Sahir’in  “Bu mücadele sadece doğa için değil, sağlıklı yaşamı sürdürebilmek ve gelecek kuşaklar için tek tek hepimizin bir sorumluluğudur. Hep birlikte daha yeşil bir Kıbrıs için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine de yer verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Su krizi, ormansızlaşma ve iklim değişikliği tehdidine dikkat çekildi20 Mart 2025 Perşembe 18:10
  • İklim değişikliği çikolatayı da tehdit ediyor14 Şubat 2025 Cuma 18:24
  • Kuş gribi vakalarının artmasıyla, bazı evcil hayvan mamaları risk altında22 Ocak 2025 Çarşamba 19:27
  • Küresel ısınma artıyor: İşte son 10 yıldaki sıcaklıklar16 Ocak 2025 Perşembe 17:33
  • Dünya 2024'te en sıcak yılı yaşadı08 Ocak 2025 Çarşamba 19:13
  • Copernicus uyarıyor: 2024'ün ardından küresel ısınmada yeni rekorlar kapıda08 Ocak 2025 Çarşamba 18:12
  • Türkiye Çevre Ajansı 4 yılda çevre için önemli adımlar attı07 Ocak 2025 Salı 20:52
  • Küresel ısınma tehlikesi büyüyor: 2024 rekorla alarm verdi03 Ocak 2025 Cuma 18:11
  • 2024'te hangi iklim rekorları kırıldı?27 Aralık 2024 Cuma 17:18
  • Küresel ısınmadaki şok edici artışın sebebi ne?20 Aralık 2024 Cuma 20:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti