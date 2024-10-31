Yeşil Bilezik Çevre ve Ekoloji Festivali Düzenleniyor

Avrupa Birliği’nin Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Mağusa Kültür Derneği tarafından yürütülen Yeşil Bilezik: Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Okuryazarlığı projesinin kapanış etkinliği olan Çevre ve Ekoloji Festivali 4 Kasım 2024 tarihinde, 10:30-16:30 saatleri arasında Mağusa Suriçi Desdemona Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Festival, çevre bilincini artırmayı, ekolojik ve çevre dostu yaklaşımları desteklemeyi ve toplumda çevre okuryazarlığını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. "Küçük Adımlar, Büyük Etki" temasıyla düzenlenen festival, çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaşamı desteklemeye gönül veren, doğaya ve kültüre saygı duyan bireyleri, dernekleri ve kuruluşları bir araya getirecek ve onları hem öğencilerle hem de halkla buluşturacak. Bu festival aracılığıyla, katılımcıların çevreye yönelik duyarlılıklarını güçlendirmek ve farkındalık kazandırmak hedefleniyor. Katılım herkese açık ve ücretsizdir.

Festivalde Neler Olacak?

Ekolojik Ürünler ve Yerel Lezzetler:

Ziyaretçiler, yerel ve el yapımı ekolojik ürünleri keşfedebilecek ve satın alabilecek. Doğal kozmetik, ev yapımı doğal yiyecekler, el işleri ve daha birçok ürün katılımcılarla buluşacak. Festival boyunca çeşitli ekolojik ürünler, el yapımı geri dönüşüm eserleri ve yerel tatlar stantlarda ziyaretçilerle buluşacak ve satın alınabilecek.

Atölyeler ve Çevreci Aktiviteler:

Festivalde başta ilk ve ortaöğretim öğrencileri olmak üzere her yaştan katılımcı için çevre bilincini ve çevre okuryazarlığını artırmayı hedefleyen çeşitli ücretsiz atölyeler düzenlenecek. Atölye çalışmaları arasında çocuklar için geri dönüşüm materyalleriyle robotik kodlama, gençler için sıfır atık mutfak uygulamaları ve sürdürülebilir kentler gibi atölyeler yer alacak. Tohum topu, kağıt hamuru, seramik ve flüt gibi atölye çalışmalarıyla katılımcılar doğaya dokunarak doğa dostu uygulamaları tanıma ve deneyimleme fırsatı yakalayacak.

Proje Tanıtımları ve Kamu Spotları:

Festivalin ana amacı, çevre dostu topluluklar oluşturmaya katkıda bulunmak ve çevre okuryazarlığını artırmaktır. Bu kapsamda festivalde doğa dostu ve sürdürülebilir çalışmalar yürüten birey ve kurumların projelerinin ve faaliyetlerinin tanıtım stantların yer alacak ve çeşitli kamu spotları gösterilecek.

Festival Programı:

10.30 STANTLARIN AÇILIŞI

10:30-12:30 İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ATÖLYELERİ

Çocuklar için Ekolojik Aktiviteler ve Çevre Odaklı Atölye Çalışmaları

Geri Dönüşüm Materyalleri ile Robotik Kodlama - MUSTAFA KEMAL AMBAR

Tohum Bombası – FERİDE PEKRİ

‘Bil Bakalım Ben Hangi Ağacım’ – ANIL ÖZGÜRÜN

Kağıdın İleri Dönüşümü – BİLGİ FEVZİOĞLU

‘Toprağı İyileştir’ – MAHMUT KUNTER

‘Topraktan Evimize’ Seramik - EMİNE ŞAKİR SORUN

Kağıt Hamuru ve Kağıt Yapımı si – ALASYA İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ

14:00 - 14:30 FESTİVAL RESMİ AÇILIŞI VE KONUŞMALAR

14:00-15:30 ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE VE GENÇ YETİŞKİNLERE YÖNELİK ATÖLYELER

Gençler için Ekolojik Aktiviteler ve Atölye Çalışmaları

Flüt ile Gelenekselin ve Seslerin İzinde - Yena HACIŞEVKİ

Sıfır Atık Mutfak – GÜLSEN AKDOĞDU

Sıfır Atık Yaratıcı Drama – HAFİZE HUZ

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Kulübü - MÜGE RİZA, NEVTER ZAFER CÖMERT, ÖZGE SELEN KOÇ

Yakın Doğu Üniversitesi, Mimarlık Bölümü: Yeşil Binalar ve Kentler - ÇİMEN ÖZBURAK

15:30-16:30 DJ Performansı ile Kapanış