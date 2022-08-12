  • BIST 2.871,95
  • Altın 1031.863
  • Dolar 17.9569
  • Euro 18.5028
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

Yeşil Bilezik Filandiya'da

» »
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Mağusa Kültür Derneği tarafından yürütülmekte olan Yeşil Bilezik: Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Okur-Yazarlığı Projesi kapsamında Mağusa Kültür Derneği öğretmen ve eğitmenleri Helsinki’nin önde gelen
Yeşil Bilezik Filandiya'da

doğa ve orman okullarından Harakka Doğa Okulu ve Doğa Merkezi’ni, Arkki Orman ve Doğa Okulu’nu ve Finlandiya Doğa ve Çevre Eğitim Enstitüsü’nü ziyaret ederek çeşitli eğitmen eğitimlerine ve atölye çalışmalarına katıldılar.

helsinki-3-001.jpg

 

Eğitimlerde doğa ve orman okullarının müfredatları ve işleyişleri inceledi ve en iyi uygulamaların Mağusa bölgesine uyarlanması konusunda çalışmalar yapıldı.

 

Mağusa Kültür Derneği bu eğitimler aracılığı ile sürdürülebilir çevre eğitimleri için en iyi model ve mekanizmaları deneyimleme fırsatı yakaladı. Eğitimlerin yanı sıra ekip Finlandiya’nın en eski ve en büyük doğa koruma derneği olan Finlandiya Doğa Koruma Derneği (The Finnish Association for Nature Conservation) direktörü Tapani Veistola ile bir araya gelerek Mağusa Kültür Derneği için özel hazırlanan bilgilendirme seminerine katıldı.

 

Mağusa Kültür Derneği ayrıca 2021 Avrupa Yeşil Başkenti seçilen Lahti şehrini ziyaret etti ve ‘Lahti Yeşil Başkent Proje Ekibi’ ile temaslarda bulunarak Yeşil Başkent kriterlerini yerinde inceledi.


helsinki4-001.jpg

 

Avrupa Birliği finansmanıyla Finlandiya’da gerçekleşen en iyi uygulamalar eğitim gezisinde edinilen bilgiler, proje kapsamında geliştirecek olan çevre eğitimi müfredatına ışık tutacak. Uzman görüşleri ve anket raporları ışığında hazırlanacak olan bu müfredat, pilot bölge olarak belirlenen Mağusa’da uygulanacak.

 

Yeşil Bilezik Projesi kapsamında 2022-2023 Öğretim Yılı’nda Mağusa’da 6 ilkokulda öğrenim gören toplam 900 ilkokul öğrencisine, 50 ilkokul öğretmenine, 50 öğretmen adayına ve 30 lise öğrencisine çeşitli çevre okuryazarlığı eğitimleri sunulacak.

 

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen Yeşil Bilezik: Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Okur-Yazarlığı Projesi ile çevre okuryazarı bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunulması hedefleniyor.

helsinki5.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTÖS'ten Belediyelere Destek12 Ağustos 2022 Cuma 10:41
  • Rahvancıoğlu: İşsizlik Oranı Sıfırlanana Kadar, Var Olanın Yenilenmesi Dışında Çalışma İzni Verilmesin12 Ağustos 2022 Cuma 10:37
  • Belediye emekçileri, yeni yol haritası belirlemek için toplanıyor12 Ağustos 2022 Cuma 09:48
  • Falyalı suikasti! eli kanlı katiller huzurunda12 Ağustos 2022 Cuma 09:44
  • Taçoy: Ölümlü iş kazası ile ilgili gerekli inceleme başlatıldı12 Ağustos 2022 Cuma 09:36
  • Kuzey Kıbrıs Turkcell ve SPOT'un desteğiyle kaplumbağalar denizle buluştu12 Ağustos 2022 Cuma 09:10
  • Öğretmen sınavları cumartesi başlıyor12 Ağustos 2022 Cuma 09:06
  • Dr. Hüsnü Feridun hayatını kaybetti12 Ağustos 2022 Cuma 09:04
  • Savaşın Rus ekonomisini 4 yıl geriye atması bekleniyor12 Ağustos 2022 Cuma 08:28
  • Boğazköy’de feci kaza: 27 Yaşındaki Ercan Biçer hayatını kaybetti12 Ağustos 2022 Cuma 08:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti