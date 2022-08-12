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Yeşil Bilezik Finlandiya'da

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Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Mağusa Kültür Derneği tarafından yürütülmekte olan Yeşil Bilezik: Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Okur-Yazarlığı Projesi kapsamında Mağusa Kültür Derneği öğretmen ve eğitmenleri Helsinki’nin önde gelen
Yeşil Bilezik Finlandiya'da

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Mağusa Kültür Derneği tarafından yürütülmekte olan Yeşil Bilezik: Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Okur-Yazarlığı Projesi kapsamında Mağusa Kültür Derneği öğretmen ve eğitmenleri Helsinki’nin önde gelen doğa ve orman okullarından Harakka Doğa Okulu ve Doğa Merkezi’ni, Arkki Orman ve Doğa Okulu’nu ve Finlandiya Doğa ve Çevre Eğitim Enstitüsü’nü ziyaret ederek çeşitli eğitmen eğitimlerine ve atölye çalışmalarına katıldılar.

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Eğitimlerde doğa ve orman okullarının müfredatları ve işleyişleri inceledi ve en iyi uygulamaların Mağusa bölgesine uyarlanması konusunda çalışmalar yapıldı.

 

Mağusa Kültür Derneği bu eğitimler aracılığı ile sürdürülebilir çevre eğitimleri için en iyi model ve mekanizmaları deneyimleme fırsatı yakaladı. Eğitimlerin yanı sıra ekip Finlandiya’nın en eski ve en büyük doğa koruma derneği olan Finlandiya Doğa Koruma Derneği (The Finnish Association for Nature Conservation) direktörü Tapani Veistola ile bir araya gelerek Mağusa Kültür Derneği için özel hazırlanan bilgilendirme seminerine katıldı.

 

Mağusa Kültür Derneği ayrıca 2021 Avrupa Yeşil Başkenti seçilen Lahti şehrini ziyaret etti ve ‘Lahti Yeşil Başkent Proje Ekibi’ ile temaslarda bulunarak Yeşil Başkent kriterlerini yerinde inceledi.


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Avrupa Birliği finansmanıyla Finlandiya’da gerçekleşen en iyi uygulamalar eğitim gezisinde edinilen bilgiler, proje kapsamında geliştirecek olan çevre eğitimi müfredatına ışık tutacak. Uzman görüşleri ve anket raporları ışığında hazırlanacak olan bu müfredat, pilot bölge olarak belirlenen Mağusa’da uygulanacak.

 

Yeşil Bilezik Projesi kapsamında 2022-2023 Öğretim Yılı’nda Mağusa’da 6 ilkokulda öğrenim gören toplam 900 ilkokul öğrencisine, 50 ilkokul öğretmenine, 50 öğretmen adayına ve 30 lise öğrencisine çeşitli çevre okuryazarlığı eğitimleri sunulacak.

 

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen Yeşil Bilezik: Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Okur-Yazarlığı Projesi ile çevre okuryazarı bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunulması hedefleniyor.

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