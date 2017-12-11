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Yeşil Hat bölgelerinin canlandırılması programı

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Yeşil Hat bölgelerinin canlandırılması programı
Lefkoşa Rum Belediyesi’ne 7 milyon Euro, Ay Demet Belediyesi’ne de 2 milyon Euro’luk ödenek verdiği.

Rum Bakanlar Kurulu, Lefkoşa Rum Belediyesi ve Ay Demet Belediyesi için yeşil hat bölgelerinin canlandırılmasına yönelik yeni programı onayladı. 

Alithia gazetesi Rum Hükümeti’nin, programın hayata geçirilmesi için Lefkoşa Rum Belediyesi’ne 7 milyon Euro, Ay Demet Belediyesi’ne de 2 milyon Euro’luk ödenek verdiğini yazdı. 

Bakanlar Kurulu kararına göre 4 yıllık programın uygulanması için İçişleri, Maliye, Ulaştırma, Çalışma ve Enerji Bakanlarının katılımıyla bir Komite kurulacağını aktaran gazete, program çerçevesinde Lefkoşa Rum kesimi ve Ay Demet’te yeşil hatta komşu olan bölgelerde özel mülklerin kalkındırılması için teşvikler verileceğini ve kamuya yönelik çalışmaların finanse edileceğini kaydetti. 

Gazete bu kapsamda kaldırımların düzenlenmesi, bisiklet yollarının yapılması, açık hava amfitiyatrosu inşa edilmesi gibi planların olduğunu aktardı. 
 

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