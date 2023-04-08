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Yeşil Hat boyunca kameralar aktif

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Yeşil Hat boyunca kameralar aktif
Yeşil Hat boyunca kameralar aktif

Rum Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas, kaçak göçün önlenmesi amacıyla Yeşil Hat boyunca toplam 180 kamere yerleştirileceğini, kameralardan bazılarının yerleştirilmesinin de tamamlandığını açıkladı.

Fileleftheros gazetesi, Rum Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas’ın dün yaptığı açıklamada, Yeşil Hat’ın kaçak göç akınlarının önlenmesi amacıyla kameralarla gözetlenmesi programının uygulanmaya başlandığını söylediğini yazdı.

Yorgallas, Yeşil Hat boyunca yaklaşık 180 kameranın yerleştirileceğini, bazı kameraların yerleştirilerek aktif hale getirildiğini ve görüntü alınmaya başlandığını belirtti.

 

Hedeflerinin, kaçak mülteci sorununun Türkiye’den başlayan organize bir girişim olduğunu AB’ye kanıtlamak olduğunu, elde edilecek görüntülerin AB’ye sunulacağını ifade eden Yorgallas, kameraların RMMO tarafından Rum polisiyle birlikte, kaçak geçişlere müdahalelerin adında yapılabilmesi adına, ortaklaşa idare edileceklerini de vurguladı.

 

Gazete, elde ettiği bilgilere göre ise, kameraların işleyişine değinerek, kameralarda bir hareketlilik tespit edilmesi durumunda sadece kaçak göçü önlemek üzere görevlendirilen 227 sınır korucusundan o bölgedekilerin müdahale etmelerinin sağlanacaklarını yazdı.

Habere göre, sınırda yakalanan mülteciler KKTC’ye geri "itilmek" yerine “Purnara” mülteci kampına götürülecekler.

Gazete ayrıca, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun, Lefkoşa’nın batısına çekilen dikenli tellere devam edilmesinden yana olmadığını, kaçak göçün önlenmesinin başka yolları olduğuna inandığını da iddia etti.

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