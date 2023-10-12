  • BIST 8261.62
  • Altın 1680.082
  • Dolar 27.7469
  • Euro 29.5312
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİsrail ordusu, Hamas’ın yeraltında inşa ettiği tünelleri hedef aldığını açıkladı

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında bir yılda yüzde 12,9 artış...

» »
Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında bu yılın ilk 6 ayında yapılan satışlarda 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 12,9 artış gerçekleşti.
Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında bir yılda yüzde 12,9 artış...

Avrupa Birliği (AB) tarafından 2004 yılında uygulamaya konulan ve Kıbrıs Türk Ticaret Odasının verdiği Refakatçi Belgesi (Accompanying Document) ile Kuzey Kıbrıs’ta üretilen ürünlerin Güney Kıbrıs’a geçişini düzenleyen Yeşil Hat Tüzüğü kapsamındaki ticaret, 2023 yılının ilk yarısında da artmaya devam etti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, ocak-haziran dönemini kapsayan altı aylık Yeşil Hat ticareti verilerini kamuoyu ile paylaştı.

Verilere göre 2023 yılının ilk 6 ayı (Ocak-Haziran) toplam satış rakamı 7.679.951 Euro olarak gerçekleşirken, 2022 yılının aynı dönemine (6.802.605,17 Euro) göre yüzde 12,9 artış gerçekleşti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Reçete Düzenlenmesi meselesinde 2 tutuklu daha!12 Ekim 2023 Perşembe 13:36
  • Ortadoğu'da savaş... Gazze'den roket atışları yeniden başladı, ölü sayısı 1.300'e yükseldi12 Ekim 2023 Perşembe 11:45
  • İnsan ticaretiyle mücadele yürüyüşü “2. Walk of Freedom” Cumartesi günü yapılıyor12 Ekim 2023 Perşembe 11:38
  • Özkızan: Mağusa’ya İmam Hatip Koleji Gericileştirme Politikalarının Parçası12 Ekim 2023 Perşembe 11:37
  • Başbakan Üstel: Türkiye ile yıllardır kurduğumuz gönül köprülerini Azerbaycan’la da kurmak istiyoruz12 Ekim 2023 Perşembe 11:27
  • Polis göz açtırmıyor... 37 Araç trafikten men edildi!12 Ekim 2023 Perşembe 11:13
  • İkamet izinsiz 5 kişi tutuklandı...12 Ekim 2023 Perşembe 11:09
  • AB Genel Mahkemesi, Güney Kıbrıs'ın “Grilloumi” isimli peynir için yaptığı itirazı reddetti12 Ekim 2023 Perşembe 10:22
  • YKP:Mevlüt Çavuşoğlu talimatları ile hızlandırılan istisnai vatandaşlık davaları devam ediyor12 Ekim 2023 Perşembe 09:46
  • Derya: ‘Kirli eller’ temiz operasyonu yapabilir mi?12 Ekim 2023 Perşembe 09:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti