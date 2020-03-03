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"Yeşil Hatta" 100 sığınmacı iddiası

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Rum Hükümet Sözcüsü Kyriacos Kousios bugün yaptığı açıklamada Yeşil Hat'ta siyasi sığınma talebinde bulunan yaklaşık 100 kişi olduğunu söyledi.
"Yeşil Hatta" 100 sığınmacı iddiası

Rum Hükümet Sözcüsü Kyriacos Kousios bugün yaptığı açıklamada Yeşil Hat'ta siyasi sığınma talebinde bulunan yaklaşık 100 kişi olduğunu söyledi.

Kousios, sığınmacıların 180 km'lik tampon bölge boyunca nerede olduklarının bilinmediğini söyledi.

MÜLTECİ SORUNU RUM GAZETELERİNİN MANŞETLERİNDE

Türkiye’nin, ülkede bulunan mültecilere Avrupa’ya giden sınır kapılarını açmasının ardından yaşananlar, bugünkü Rum gazetelerinde de geniş yer buldu.

Gazeteler habere şu başlıklarla geniş yer verdi;
Alithia: “Yunanistan Çember Altında- Binlerce İnsanın Canı- Erdoğan’ın Kurbanları Meriç’i Geçmeye Çalışıyor- Yunanistan

Mültecilerle Çevrelenmiş Halde- Binlerce Göçmen Kısa Bir Süre İçerisinde Avrupa’ya Yönelecek”
Politis: “Meriç’teki Baskı Erdoğan İçin Kazanç Getiriyor- Avrupa Birliği Erdoğan’a Ödeme Yapmaya Hazır- Komisyon ile Almanya

Yeni Tahsisatlar İçin Hazır- Mitsotakis ile Trump Dün Görüştü- AB Teyakkuzda- Frontex’ten Yunanistan Sınırlarına Yardım”

Haravgi: “Avrupa Birliği Mülteci Problemi Konusunda Sorumluluklarıyla Karşı Karşıya- Türkiye’nin Sınırlarını Kapatması Söz

Konusu Değil- Erdoğan Avrupa Sorumluluklarını Alsın Diyor- Frontex: Hızlı Müdahale Operasyonu- Mitsotakis, Avrupa Konseyi, Komisyonu ve Parlamentosu Başkanlarıyla Bugün Meriç’e Gidecek- BM: Yunanistan Siyasi Sığınma Başvurularını Askıya Alamaz”

Fileleftheros: “Erdoğan’ın Çirkin Oyunu- Mültecilerin Türk-Yunan Sınırlarına Toplu Hareketi Örgütlü- Ankara’nın Politikaları AB’ye Baskı Yapıyor- Uzun Zamandır Planlanmış Bir şey- Erdoğan’ın Mültecilerle İlgili Hareketi o Anın Tepkisi Değil, Bunu Aylardır Hazırlıyor- Askeri Gücünden Destek Alıyor- Organize Plan- AB Türkiye’nin Düzenlediği Göçmen İstilasıyla Karşı Karşıya-

Frontex’ten Hızlı Müdahale- AB İçişleri Bakanlarından da Olağanüstü Toplantı”

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