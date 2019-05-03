  • BIST 93.946
  • Altın 245,513
  • Dolar 5,9601
  • Euro 6,6727
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Yeşil mercimek çorbası nasıl yapılır anne eli değmiş gibi!

» »
Anne eli değmiş gibi evde yeşil mercimek çorbası yapmanın en pratik yolunu hazırladık! İşte yeşil mercimek çorbası yapmak için ihtiyacınız olanlar!
Yeşil mercimek çorbası nasıl yapılır anne eli değmiş gibi!

Sofraların en çok aranan çorbalarından biri olan yeşil mercimek çorbası hem çok doyurucu hem de yapılış oldukça pratik! Anne eli değimiş gibi evde yeşil mercimek çorbası yapmanın en kolay tarifini bir araya getirdik. Sizde evde sizin için derlediğimiz yeşil mercimek çorbası tarifine göz atarak anne eli değimiş gibi yeşim mercimek çorbası yapabilirsiniz.

Malzemeler; 1 su bardağı yeşil mercimek, 1/2 su bardağı erişte, 1 adet orta boy kuru soğan, 1 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşı ğı un, 5 su bardağı sıcak tavuk suyu, 1 çay kaşığı tuz, 1/2 çay kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı nane, 1/2 tatlı kaşığı pul biber yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Yeşil mercimeği üzerini geçecek kadar su ilavesi ile haşlayın. Kuru soğan ve sarımsağı incecik kıyın. Tereyağını ayrı bir tencerede kızdırın. Kıyılmış soğan ve sarımsağı renk alana kadar, orta ateşte kavurun. Domates ve biber salçalarını katıp, karıştırın. Unu ekleyin ve kokusu çıkıp, renk alana kadar kavurma işlemini sürdürün.

Tuz ve karabiberi ekleyin. Sıcak tavuk suyunu azar azar ilave edin. Unun topaklanmaması için; bir çırpma teli yardımıyla hızlıca karıştırın. Erişteyi ekledikten sonra çorbayı kaynatın. Haşlanan yeşil mercimekleri, haşlama suyunu süzdükten sonra çorba tenceresine aktarın. Erişte ve haşlanmış yeşil mercimekler ile birlikte çorbayı, 8- 10 dakika daha kaynatın. Çorbanın servisi için; tereyağını küçük bir sos tenceresinde kızdırın. Nane ve pul biberi ekledikten sonra ocaktan alın. Kızdırdığınız tereyağını çorbaya ekleyip, karıştırdıktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlk insanların çok yüksek rakımlarda yaşadığına dair izler bulundu02 Mayıs 2019 Perşembe 11:34
  • Neandertal DNA’nız Göbek mi Yapıyor?02 Mayıs 2019 Perşembe 11:26
  • NASA Başkanı: Meteor çarpma riski var01 Mayıs 2019 Çarşamba 11:00
  • "Şans mı Kader mi, Bu Afiş 1 Mayıs'ın Simgesi Oldu"01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:30
  • Müze muz yiyen çıplak kadın temalı eseri kaldırmak istedi; sosyal medyada ‘muzlu’ protesto dalgası başladı30 Nisan 2019 Salı 22:15
  • Bülent Ersoy'dan Kerimcan Durmaz'a tepki30 Nisan 2019 Salı 21:15
  • Hindistan Ordusu: Canavarın ayak izini bulduk30 Nisan 2019 Salı 21:00
  • Tesettür mayolu manken kapakta30 Nisan 2019 Salı 20:32
  • Papa’dan kuaförlere nasihat: Dedikodu yapmayın30 Nisan 2019 Salı 20:23
  • 50 yıl içinde Facebook'un ölü kullanıcıların sayısı yaşayanları geçecek''30 Nisan 2019 Salı 20:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti