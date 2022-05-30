Yeşil: "Müfettiş eksiğimiz var"

ESENGÜL AYKAÇ GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

“4 MÜFETTİŞ EKSİĞİMİZ VAR”

Şu anda yasaya göre ehliyet sınavlarına bakan toplamda 11 tane müfettiş olduğunu ifade eden Yeşil, “Başmüfettişimiz müfettişlik biriminin sorumlusu olduğu için ve müfettişlerden sorumlu olduğu için sürüşlere girmiyor. 10 müfettiş ehliyet sınavlarını yapıyor. Şu anda bir müfettişimiz milletvekili, 1 milletvekilimizin mahkeme süreci devam ve hapislik durumu var ve 2 kişinin daha mahkeme süreci devam ettiği için görevden el çektirdiler. Bu kişilerin mahkeme süreçlerinin tamamlanması bekleniyor. Şu anda 4 müfettiş eksiğimiz var. 6 müfettiş ile 3 bin 300’ün üzerinde kişinin sınavının yapılması için planlama yapılıyor” dedi.

“ŞOFÖR OKULLARI BELİRLEDİĞİ ÜCRETİ KENDİLERİ ALIR”

Ehliyet ücretleri hakkında açıklama yapan Yeşil, “Bu devletin harçları ve kişi başına belli ücretler vardır. Toplamda ehliyet alacak bir kişinin vatandaş olsun ya da olmasın 1.870 TL gibi devlete ödediği bir rakam vardır. Şoför okullarına ödenen ücret ayrı olup kendi fiyatlarını belirliyorlar. Şoför okulları kendi fiyatlarını öğrenciler ile konuşarak anlaşıyor ya da tanıdıklarına taksitlendirme veya indirim yapabiliyorlar. Şoför okullarının belirlediği fiyatlara devletin müdahale etme veya belirleme yetkisi yoktur. Ehliyet fiyatlarına ödenen harçlar Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş harçlardır” şeklinde konuşarak Maliye Bakanlığı’nın belirlediği harçları devletin aldığı ve şoför okullarının belirlediği ücretleri ise şoför okullarının aldığını kaydetti.

“ŞU ANDA BİR MÜFETTİŞİN GÖREVE BAŞLAMASI EN AZ 1 YILI ALIR”

Öğrencinin 10 sürüşten sonra sınavlara girebildiğini anlatan Yeşil, “Mart ayında zam geleceği düşüncesi ile şoför okulları fazla miktarda öğrenci kesimi yapıp bugün sayımız 3 bin 354’ulaştı. Bu yoğunluğun çözülmesi için müfettiş sayısının arttırılması ile çözülür ama şu anda yasal olarak mümkün değildir. Münhal için müracaatımız var bu münhal için yetki verildiğinde müfettişin sınava başlaması 1 yılı bulur. Şu anda bir müfettiş alıp sınava başlatalım desek müfettişin göreve başlaması en az 1 yılı bulur” ifadelerini ekledi