  • BIST 1.538
  • Altın 409,080
  • Dolar 7,4125
  • Euro 8,9286
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA5276 test yapıldı, 21'i yerel 29 pozitif vaka

Yeşil sahaların devleri şubat ayında yatırımcısının yüzünü güldürdü

» »
Dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüpleri, hisse senedi piyasalarında şubat ayında genel olarak yatırımcısını sevindirdi.
Yeşil sahaların devleri şubat ayında yatırımcısının yüzünü güldürdü

AA muhabirinin derlediği verilere göre, şubat ayında Manchester United, Juventus, Olympique Lyonnais, SS Lazio, Borussia Dortmund yatırımcısına kazandırırken, AFC Ajax ve SL Benfica kaybettirdi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı olumsuz etkilerin başarılı aşılama çalışmalarıyla hafifletilebileceğine ve spor endüstrisinin de normale dönebileceğine dair beklentilerle kulüplerin hisselerinde yükselişler görüldüğünü söyledi.

Şubat ayında İngiliz ekibi Manchester United'ın hisseleri yüzde 31 arttı. Premier Lig'de zirve ortağı olan İngiliz ekibi, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle gelir kayıpları yaşamasına ve operasyonlarındaki bozulmalara karşın sponsorlukları ve ortaklıklarıyla bu durumu yönetilebilir hale getirdi.

Fransız ekibi Olympique Lyonnais de şubatta yatırımcısına yüzde 7,8 kazandırdı. Kulüp, Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) zirve mücadelesi veriyor.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) zirve için mücadele eden ve İtalya kupasında finale yükselen Juventus, yeşil sahalardaki performansını hisse senedi piyasalarına da yansıttı. Juventus, söz konusu dönemde yüzde 7,8 kazandırdı.

Alman ekibi Borussia Dortmund da hisse senedi piyasalarında yatırımcısına yüzde 7,2 kazandırdı.

Şubat ayında diğer bir İtalyan ekibi SS Lazio'nun hisseleri de yüzde 5,4 değer kazandı. Analistler, SS Lazio'nun gelir ve kazançlarının son 12 ayda iyi bir performans sergilememesine karşın yatırımcıların kulübün uzun vadede elde ettiği kazançlara odaklandığını dile getirdi.

Şubat ayında Hollanda ekibi AFC Ajax yüzde 1,5, Portekiz ekibi SL Benfica yüzde 8,2 kaybettirdi.

UEFA, geçen ay Hollanda temsilcisi Ajax'ın kalecisi Andre Onana'ya yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 12 ay futboldan men cezası vermişti.

Kulüpler, yılbaşına göre performanslarında toparlanma yoluna girdi

Dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüpleri, hisse senedi piyasalarında yılbaşına göre performanslarında toparlanma yoluna girdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2020-2021 sezonunda gelir kaybı yaşanması ve salgın nedeniyle bazı liglerde bazı maçların ertelenmesi, kulüplerin yılın 2 ayındaki hisse performanslarını etkiledi.

Analistler, kulüplerde görülen Kovid-19 vakalarının da hisselerinin olumsuz etkilenmesine neden olduğunu aktardı.

Söz konusu dönemde yatırımcısına Manhester United yüzde 12,7, Juventus yüzde 1,6, Borussia Dortmund yüzde 1,3, SS Lazio yüzde 0,4 kazandırırken, Olympique Lyonnais yüzde 1,4, AFC Ajax yüzde 2,7, Portekiz ekibi SL Benfica yüzde 10,4 kaybettirdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz haftaya nasıl başladı?01 Mart 2021 Pazartesi 09:11
  • Mart ayında gözler büyüme rakamları ve ekonomik reformlarda olacak28 Şubat 2021 Pazar 13:00
  • Döviz Haftayı Nasıl Kapattı?27 Şubat 2021 Cumartesi 09:11
  • Dolar/TL neden yükseliyor? Albayrak'ın adı geçti satış dalgası başladı26 Şubat 2021 Cuma 20:39
  • Döviz kurlarından sert yükseliş!26 Şubat 2021 Cuma 09:21
  • Kripto Para kullanımında Türkiye, Avrupa'da ilk sırada,dünyada dördüncü25 Şubat 2021 Perşembe 21:19
  • Döviz kurlarında durum ne?25 Şubat 2021 Perşembe 19:47
  • Dövizler yükselişi sürdürüyor25 Şubat 2021 Perşembe 09:22
  • Döviz kurlarından ani yükseliş!24 Şubat 2021 Çarşamba 16:06
  • Döviz kurlarından ani yükseliş!24 Şubat 2021 Çarşamba 09:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti