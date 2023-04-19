Yeşil Sokak’ta fidanlar, depremde hayatını kaybeden tüm çocuklar anısına dikildi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Bilgi Durağı Eğitim Merkezi iş birliğinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Fidanlar Türkiye’de yaşanan depremde hayatını kaybeden tüm çocuklar anısına dikildi.
Yeşil Sokak’ta bulunan alanda gerçekleştirilen fidan dikimine, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bölge muhtarı Ayşe Tahir Serhat, Bilgi Durağı Eğitim Merkezi öğrenci ve öğretmenleri ile yurttaşlar katıldı.
LTB Park Bahçeler Şubesi ekipleri ve ekipmanları yardımı ile toprakla buluşturulan fidanlara dikim sonrası can suyu verildi. Fidanların bakımının en iyi şekilde yapılabilmesi için alana damlama sulama sistemi de kuruldu.
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