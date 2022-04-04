Yeşilada: Devlet KDV ve fonları kaldırırsa ucuzluk olacaktır

Artan pahalılık alım gücünü her geçen gün daha da düşürüyor… Peki raflardaki ürün fiyatları nasıl düşüş gösterebilir.

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği Başkanı Engin Yeşilada, KDV ve fon oranlarında yapılacak indirimle raf ürünlerinin ucuzlayabileceğine dikkat çekti. Yeşilada, hükümete bu yönde sundukları öneriye cevap beklediklerini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği Başkanı Engin Yeşilada, BRT’de katıldığı Eko Finans programında piyasanın nasıl ucuzlatılabileceği konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Yeşilada, raf fiyatlarının makul seviyeye çekilebilmesi için devletin, KDV ve fonlarla yarattığı pahalılığı tedrici olarak iyileştirmesi gerektiğini söyledi ve bu yönde hükümete öneri götürdüklerini kaydetti.

Yeşilada, “biz dedik ki hemen yarın KDV’yi, Fiyat İstikrar Fonunu, devletin almış olduğu ve pahalılığa, ürünün üzerine ekstaradan maliyet olarak yansıyan oranları devlet almasın. Ekonomide etkiye tepki bir süre alır. Üyelerimizin tamamı deposundaki malın bu maliyet artırıcı unsurlarını ödemiştir. Biz de ucuzlama hemen tüketiciye yansısın diye ödemiş olmamıza rağmen, biz bunu ödememiş gibi kabul edip yarın fiyatları düşürelim diye bir teklifte bulunduk. Hatta gidip marketlerle de konuşalım. Onlarla da bir kampanya yapalım ve ucuzluğu her tarafa yaymayı teklif ettik” dedi.

Devletin bu gelirlerinden feraget etmesinin çok büyük bir mali kayba neden olmayacağını vurgulayan Engin Yeşilada, ancak bunun ekonomiye yansımasının çok pozitif olacağını hatırlattı.

Yerli üretimin fonlarla korunamayacağına bunun daha çok pahalılık yarattığına işaret eden Yeşilada, yerli üreetimin ancak üretim maliyetleri düşürülerek ucuzlatılabileceğini söyledi.

“Bugün aldığımız fiyatlar yarın alacağımız fiyatlardan çok daha uygun” ifadelerini kullanan Yeşilada, şu anda birçok üründe artan fiyatlara rağmen birçok firmanın raflara eski stok fiyatlarını yansıtmaya devam ettiğini, aksi durumun zaten enflasyonun daha da artması anlamı taşıyacağını kaydetti.